Депутат предложил увеличить на 13% расходы на лечение рака

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить финансирование на лечение онкологических заболеваний в проекте бюджета страны на 2026 год на 13%. Он привел данные исследования, согласно которым за 3 года личные расходы россиян на противоопухолевые препараты выросли более чем вдвое — с 4 до 9 млрд рублей в год. Слова Миронова процитировал ТАСС.

«„Справедливая Россия — За правду” будет настаивать на существенном увеличении расходов на лечение онкологических заболеваний в проекте бюджета на 2026 год. Перекладывать расходы на лечение на тяжелобольных граждан негуманно и недопустимо. <…> Консолидированный бюджет на оказание онкологической помощи в России должен быть увеличен не менее чем на 13% в год», — подчеркнул Миронов.

По его словам, тенденция к снижению доступности лечения стала очевидной еще 3 года назад. «Наша фракция как раз 3 года назад указывала на недопустимость оптимизации в онкологии», — добавил депутат.

Миронов также предложил довести общие расходы на здравоохранение до 7% ВВП. Руководитель фракции считает необходимым компенсировать гражданам затраты на лекарства, если они превышают 10% от их доходов. Он пояснил, что многие жизненно важные препараты не входят в перечень жизненно важных и не предоставляются бесплатно. Однако от возможности получить эти лекарства зависит жизнь и здоровье миллионов малообеспеченных россиян.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая призвала модернизировать существующую систему документооборота для тяжелобольных пациентов. По ее словам, несмотря на готовность медучреждений проводить необходимые обследования и лечение, формальные требования к оформлению документов могут стать непреодолимым препятствием для получения своевременной медицинской помощи.

gxpnews