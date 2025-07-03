Суд арестовал имущество чиновника Минздрава по делу о взятке

Суд наложил арест на имущество начальника отдела Департамента Минздрава России по обращениям лекарств и медизделий Алексея Сазонова. Решение вступило в силу 2 июня, следует из данных системы судопроизводства. Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил чиновника под домашний арест в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Имя Алексея Сазонова также исчезло на официальном сайте Минздрава в разделе «Структура». Напротив должности начальника отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств теперь стоит прочерк. При этом официального сообщения о его отстранении от должности не поступало.

О том, что суд отправил под домашний арест Сазонова, стало известно 30 мая. Еще одним фигурантом по делу стал генеральный директор индийской фармкомпании Jodas Expoim Парсад Сингх Шаши Шанкар. Его заключили под стражу на 2 месяца. Как писали СМИ, Сазонова подозревают в получении взятки от коммерческой структуры за помощь в регистрации лекарств.

После этого в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) появилась информация, что Минздрав России отменил регистрационные удостоверения сразу на 11 препаратов индийской фармкомпании Jodas Expoim.

В марте телеграм-канал Baza писал, что Сингх Шаши был задержан с супругой в России по подозрению в поставке фальшивых лекарств. Тогда полиция допросила 16 сотрудников Jodas Expoim. Однако тогда в компании факт задержания генерального директора опровергли. В беседе с «ФВ» представители компании подчеркнули, что ее руководство действует в строгом соответствии с действующим законодательством России и Индии.

До этого сообщалось, что Минздрав РФ временно остановил оборот ряда лекарств компании. Решение было принято после получения уведомления от Минпромторга о выявленных нарушениях требований GMP на производственной площадке индийской компании Jodas Expoim Pvt. Ltd. в штате Телангана, которая является учредителем российского предприятия. Ранее индийские регуляторные органы обнаружили на производственной площадке контрафактные антибиотики на сумму около 16 млн рублей, предназначенные для российского рынка.

gxpnews