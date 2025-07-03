Ученые подтвердили безопасность лекарств от псориаза и ревматоидного артрита

Международный коллектив ученых из России, Бразилии, Португалии, Испании и США подтвердил безопасность ингибиторов янус-киназы (JAK-ингибиторов) для сердечно-сосудистой системы, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ. В России применяют три препарата этой группы: барицитиниб, упадацитиниб и тофацитиниб, которые врачи используют для лечения аутоиммунных заболеваний, включая псориаз, атопический дерматит и ревматоидный артрит.

«По итогам анализа мы смогли получить данные, которые подтверждают безопасность ингибиторов янус-киназы и отсутствие достоверного влияния на сердечно-сосудистую систему пациентов», — рассказал профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта Владимир Рафальский.

Он отметил, что ранние исследования выявляли возможные риски отдельных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Однако систематический обзор и метаанализ, включающий данные 302 научных публикаций о 6262 пациентах по всему миру, опровергает эти опасения.

«Нам особенно интересно было выяснить данный момент, так как наш Центр клинических исследований активно занимался изучением этих препаратов еще до их регистрации, что позволило накопить значительный собственный опыт работы с ними», — добавил Рафальский.

Соавтор работы, научный сотрудник Университета Порту (Португалия) Изабела Пера Кальви добавила, что полученные результаты позволяют уверенно применять эти препараты при псориазе и других воспалительных заболеваниях в долгосрочной терапии без опасений за состояние сердечно-сосудистой системы.

JAK-ингибиторы, или ингибиторы янус-киназ, — это класс препаратов, которые блокируют активность ферментов янус-киназ, играющих важную роль в передаче сигналов от цитокинов к ядру клетки. Эти сигналы, в свою очередь, регулируют воспаление, иммунный ответ и другие клеточные процессы.

Ингибиторы JAK обычно используют для лечения различных аутоиммунных и воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, псориаз и язвенный колит. Однако, несмотря на популярность препаратов, важным вопросом у экспертов оставалась их безопасность, особенно в контексте возможного повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

gxpnews