Organon отказалась от «потенциальной возможности» после провала испытаний

Американская фармкомпания Organon, образованная в результате отделения от MSD, заявила, что прекратит разработку своего экспериментального препарата OG-6219 после того, как он не смог уменьшить боль у женщин, страдающих эндометриозом, в ходе промежуточного исследования. Эта неудача подрывает усилия Organon по созданию новых точек роста для поддержки унаследованного от MSD портфеля одобренных препаратов. В компании OG-6219 называли ранее «возможно, самой большой потенциальной возможностью» производителя.

В ходе испытания препарат тестировали на женщинах от 18 до 49 лет, страдающих умеренной или сильной болью, связанной с эндометриозом, но результаты не показали существенного улучшения по сравнению с плацебо.

Производитель рассчитывал, что OG-6219 уменьшит боль, подавляя выработку гормона, который регулирует рост тканей матки и может вызывать воспаление. Однако эта попытка не увенчалась успехом. В своем пресс-релизе компания заявила, что планирует полностью остановить программу клинической разработки OG-6219 на основе этих результатов.

Organon получила кандидата в препараты в 2021 году, когда заключила соглашение по приобретению финской Forendo Pharma, разрабатывающей лекарства для женского здоровья, в частности препарат для лечения эндометриоза, почти за $1 млрд. В попытках построить научно-исследовательский и опытно-конструкторский портфель после отделения от MSD Organon заплатила $75 млн авансом за приобретение компании. Уже в 2022-м производитель приступил ко II фазе испытаний.

Как пишет Fierce Pharma, у Organon еще есть возможность получить доход от приобретения Forendo. В феврале Хуан Камило Феррейра, доктор медицины, руководитель отдела исследований и разработок в Organon, заявил, что у компании есть резервная программа для OG-6219, «которая соответствует цели компании вывести на рынок препарат с новым механизмом действия». Однако Organon не упомянула эту резервную программу в своем заявлении о провале исследования и прекращении разработки.

Тем не менее неудача OG-6219 станет ударом по планам Organon предложить новый негормональный метод лечения эндометриоза. Компания планировала начать исследования III фазы в 2026 году, чтобы вывести препарат на рынок к концу десятилетия.

Эндометриоз — заболевание, при котором ткань, похожая на внутреннюю выстилку матки (эндометрий), разрастается за ее пределами. Эти клетки могут обнаруживаться в различных частях тела, таких как яичники, маточные трубы, брюшная полость и даже в других органах. В результате разрастания эндометрий за пределами матки также подвергается циклическим изменениям, связанным с менструальным циклом, что может вызывать боль, воспаление и другие симптомы.

Эндометриоз может вызывать сильную боль во время менструации, боль при половом акте, хроническую тазовую боль, бесплодие и другие симптомы.

gxpnews