The Times: AstraZeneca рассматривает возможность переноса листинга компании в США

Давление на Лондонскую фондовую биржу усилилось после сообщения о том, что британский фармацевтический гигант AstraZeneca может перенести листинг на биржу США. Такую возможность рассматривает генеральный директор компании Паскаль Сорио, сообщила британская газета The Times со ссылкой на анонимные источники. Решение обусловлено разочарованием главы производителя в британском регулировании и опасениями, что отрасль теряет позиции на фоне США и Китая.

По информации издания, рассматривается также смена налогового резидентства компании. Представитель AstraZeneca отказался комментировать это сообщение. Однако после публикации новости акции компании выросли на 2,8% и почти отыграли падение с начала года.

Возможный уход AstraZeneca стал серьезным ударом для Лондонской фондовой биржи. Аналитики зафиксировали самый низкий объем первичного размещения акций (IPO) за первое полугодие с 1997 года, отметил Bloomberg. Согласно данным издания, компании, прошедшие листинг в Лондоне, привлекли менее 200 млн фунтов стерлингов ($274 млн) за последние 6 месяцев.

С рыночной капитализацией $219 млрд производитель занимает второе место среди британских корпораций, уступая только химическому конгломерату Linde. Для фармгиганта такой шаг может быть выгоден еще из-за налоговой и нормативной нагрузки в Британии.

66-летний Сорио считается одним из самых влиятельных топ-менеджеров отрасли. Он неоднократно критиковал британские власти и указывал на недостаток господдержки и сложные процедуры согласования новых лекарств. Бизнесмен также выражал недовольство подходами регулирующих органов к вопросам ценообразования.

Так, менее года назад он осудил решение британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) об отказе в одобрении онкологического препарата «Энхерту», разработанного совместно с японской Daiichi Sankyo, что ограничило доступ пациентов с HER2-низким раком молочной железы к этому лечению.

Слухи о возможном переносе листинга появились на фоне угрозы введения пошлин Трампом на фармацевтическую продукцию. Три месяца назад руководители 32 фармкомпаний направили письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием более благоприятной политики для фармотрасли, предупреждая о возможном оттоке инвестиций в США.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) также предупредила фон дер Ляйен, что без «радикальных изменений» в политике фармацевтические исследования и производство с высокой вероятностью будут перемещаться в США. По оценкам EFPIA, более $100 млрд инвестиций могут покинуть ЕС.

AstraZeneca, в частности, объявила о планах инвестировать дополнительные $2 млрд, что более чем вдвое увеличит ее расходы на расширение производства и НИОКР в Штатах до 2026 года. В 2024 году общий объем продаж компании составил $50,9 млрд. При этом на американский рынок пришлось $21,7 млрд, тогда как на европейский $10,8 млрд.

gxpnews