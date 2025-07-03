ВОЗ заявила об отсутствии доказательств вреда от ртутьсодержащего консерванта в вакцинах

Всемирная организация здравоохранения подтвердила безопасность использования консерванта тимеросал в вакцинах. Заявление последовало за рекомендацией американских властей не делать прививки от гриппа при наличии этого ртутьсодержащего вещества в составе препаратов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств вреда от использования тимеросала в вакцинах против гриппа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Многочисленные экспертизы не подтвердили опасность этого ртутьсодержащего вещества для здоровья, отметила глава департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кэтрин О’Брайен.

На прошлой неделе Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал отказаться от противогриппозных вакцин, содержащих тимеросал, писала газета New York Times. В июне министр здравоохранения страны Роберт Кеннеди-младший, известный скептическим отношением к прививкам, уволил всех 17 членов этого собрания.

ACIP принял решение после доклада Лин Редвуд, бывшей главы антивакцинаторской Организации по охране здоровья детей (Children’s Health Defense), основанной Кеннеди-младшим. В своем выступлении она говорила о «нейротоксичности» тимеросала, его вреде для беременных и детей, хотя эти утверждения опровергли десятки крупных исследований. Примечательно, что ученым из CDC не дали возможность представить доказательства безопасности этого ингредиента, как это обычно принято на заседаниях Комитета.