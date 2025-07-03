Препарат Amgen увеличил выживаемость пациентов с раком желудка на III фазе исследований

Препарат bemarituzumab фармкомпании Amgen значительно увеличил общую выживаемость при раке желудка на заключительной стадии исследований. Права на эту разработку перешли к производителю в 2021 году по итогам сделки стоимостью в 1,9 млрд долл.

Amgen сообщила о положительных результатах III фазы клинических испытаний FORTITUDE-101, которые подтвердили эффективность препарата bemarituzumab в лечении рака желудка или гастроэзофагеального соединения. Фармацевтический гигант опубликовал данные в пресс-релизе.

Как отмечается, в исследовании участвовали 547 человек из 37 стран, у которых диагностирована HER2-негативная опухоль с избыточной экспрессией рецептора фактора роста фибробластов 2b (FGFR2b). Выяснилось, что общая выживаемость была выше в группе испытуемых, получавших сочетание лекарства с химиотерапией. Другим участникам давали плацебо вместе с химиотерапевтическими средствами. Конкретные цифры производитель не раскрыл.