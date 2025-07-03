«Биннофарм Групп» запустила новую рекламную кампанию препарата для лечения заболеваний горла

Новая кампания разработана в двух сезонных версиях – летней и зимней, объединенных единой коммуникационной концепцией. После завершения летнего этапа в эфир выйдет зимний ролик.

Препарат Лоротрицин-Алиум показывает высокую динамику продаж, являясь одним из драйверов роста «Биннофарм Групп» в розничном сегменте в мае 2025 года с приростом +54% в рублях (что значительно опережает темпы роста релевантного рынка: +2%). По предварительным итогам YTD 05’2025, Лоротрицин-Алиум является одним из топ-драйверов рынка с ростом +48% в рублях.

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»: «Летний сезон традиционно не ассоциируется у потребителей с болью в горле, однако, по данным рынка, потребность в эффективных препаратах для лечения остается значительной и в теплое время года. Выпуск в невысокий для препарата сезон – это стратегический шаг, основанный на глубоком понимании потребительского поведения и результатах количественных исследований. Мы уверены, что последовательная работа с сезонным спросом и активное присутствие в медиапространстве позволят препарату Лоротрицин-Алиум показывать яркий рост».

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