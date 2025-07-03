Путин изменил состав Совета по реализации программы развития генетических технологий

Также из состава совета исключен еще один замглавы Минпромторга – Василий Шпак, среди прочего курирующий на своей дожности развитие электронной промышленности. В совет теперь не входит директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван Дятлов, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Дмитрий Купраш и руководитель Центра геномных исследований «Курчатовский геномный центр» Евгений Свердлов.

В состав совета вошел замглавы Минпромторга Михаил Юрин. В ведомстве он курирует вопросы стандартизации и технического регулирования, вопросы, связанные с применением в промышленности наилучших доступных технологий, и работу департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий.

Кроме прочих, в совет входит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Виктор Власов, гендиректор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев, председатель совета директоров ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. Председателем совета является вице-премьер Татьяна Голикова.

Федеральная программа развития генетических технологий утверждена в 2019 году Дмитрием Медведевым, занимавшим на тот момент пост премьер-министра РФ. Изначально программа должна была действовать до 2027 года, но в марте 2022-го Владимир Путин поручил продлить ее до 2030 года. На реализацию федпрограммы в 2019–2027 годах планировалось направить 127 млрд рублей, из которых 115 млрд – бюджетные средства. Программа предполагает создание центров геномных исследований, развитие технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области, а также другие мероприятия.

Одним из ключевых партнеров правительства при реализации программы с 2020 года выступает ПАО «Роснефть». В конце июня 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой заключить дополнительное соглашение с ПАО с целью ускорения решения поставленных задач.