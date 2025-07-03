В США пресекли крупнейшее мошенничество в сфере здравоохранения на $15 млрд

Возможную преступную схему в минюсте США назвали крупнейшей в сфере здравоохранения в истории работы ведомства. Среди подозреваемых есть выходцы из Эстонии, Казахстана и России. Им предъявлены обвинения в заговоре, мошенничестве в сфере здравоохранения и отмывании денег.

Расследование выявило схему, по которой злоумышленники, как предполагается, приобрели более 30 небольших компаний по поставкам медицинских услуг, которые уже были зарегистрированы в Medicare. Через юрлиц мошенники эксплуатировали пробелы в системе reimbursement (возмещение расходов) и массово подавали ложные страховые требования на якобы закупленные и предоставленные пациентам медизделия. Общий объем запрошенных у национальной системы средств составил более $10,6 млрд.

Например, с конца 2022 года компании, по данным минюста, коллективно подали в Medicare документы о переданных застрахованным американцам 1 млрд мочевых катетеров. «Я даже не знаю, есть ли у США возможность изготовить миллиард катетеров за столь короткое время. Абсурдность, наглость этих деятелей действительно просто поразительны», – рассказал директор стратегических проектов и инициатив в офисе генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб США Айзек Бледсоу.

Федеральные чиновники смогли предотвратить получение предполагаемыми преступниками более 99% платежей от Medicare, однако фигуранты все равно смогли получить около $1 млрд в виде траншей от других страховых компаний, которые работают вместе с основной национальной системой. Для подделки документов злоумышленники использовали данные более 7 тысяч врачей без их ведома.

Помимо этого, в минюсте США отрапортовали о пресечении других предполагаемых схем мошенничества в сфере здравоохранения на общую сумму $4 млрд. Эти нарушения связаны с телемедициной, генетическим тестированием и торговлей опиоидами.