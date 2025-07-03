В США пресекли крупнейшее мошенничество в сфере здравоохранения на $15 млрд

Министерство юстиции США пресекло серию мошеннических схем в сфере здравоохранения, целью которых было похитить у федерального правительства $14,6 млрд через национальную программу медицинского страхования Medicare. Операция под названием «Золотая лихордка» (Gold Rush) длилась более двух лет. По ее итогам выдвинуты обвинения в отношении 324 ответчиков, среди которых – 93 медработника, также изъято более $245 млн наличными, автомобили и другие активы. Фактический ущерб составил $2,9 млрд.
Возможную преступную схему в минюсте США назвали крупнейшей в сфере здравоохранения в истории работы ведомства. Среди подозреваемых есть выходцы из Эстонии, Казахстана и России. Им предъявлены обвинения в заговоре, мошенничестве в сфере здравоохранения и отмывании денег.
Расследование выявило схему, по которой злоумышленники, как предполагается, приобрели более 30 небольших компаний по поставкам медицинских услуг, которые уже были зарегистрированы в Medicare. Через юрлиц мошенники эксплуатировали пробелы в системе reimbursement (возмещение расходов) и массово подавали ложные страховые требования на якобы закупленные и предоставленные пациентам медизделия. Общий объем запрошенных у национальной системы средств составил более $10,6 млрд.
Например, с конца 2022 года компании, по данным минюста, коллективно подали в Medicare документы о переданных застрахованным американцам 1 млрд мочевых катетеров. «Я даже не знаю, есть ли у США возможность изготовить миллиард катетеров за столь короткое время. Абсурдность, наглость этих деятелей действительно просто поразительны», – рассказал директор стратегических проектов и инициатив в офисе генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб США Айзек Бледсоу.
Федеральные чиновники смогли предотвратить получение предполагаемыми преступниками более 99% платежей от Medicare, однако фигуранты все равно смогли получить около $1 млрд в виде траншей от других страховых компаний, которые работают вместе с основной национальной системой. Для подделки документов злоумышленники использовали данные более 7 тысяч врачей без их ведома.
Помимо этого, в минюсте США отрапортовали о пресечении других предполагаемых схем мошенничества в сфере здравоохранения на общую сумму $4 млрд. Эти нарушения связаны с телемедициной, генетическим тестированием и торговлей опиоидами.
Источник: The Guardian
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