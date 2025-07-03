«Единая Россия»: необходимо включить в профильный федпроект борьбу с холестерином

Председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению, директор московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко на форуме Всероссийского союза пациентов по ССЗ рассказал, что при лечении дислипидемии нередко требуется PCSK9 – таргетная терапия, в ходе которой используются препараты при недостаточном эффекте или непереносимости других средств. Ингибиторы PCSK9 не включены в перечень препаратов федпроекта, которыми пациенты обеспечиваются бесплатно.

Представители 93% регионов – участников опроса, как отметил Проценко, подтвердили необходимость включения лекарств в федпроект. Требуемые суммы зависят от субъектов и варьируются от 368 тысяч рублей до «десятков миллионов». Число пациентов, которым необходимы такие препараты, измеряется от десятков до нескольких тысяч человек на один субъект.

Инициативу расширить перечень льготных лекарств при условии выделения дополнительного бюджета поддержали 65% субъектов. Остальные поддерживают эту идею при сохранении текущего финансирования.

Проценко подчеркнул, что доля пациентов, получающих необходимые препараты и достигших «целевого» уровня холестерина, зависит от региона. Показатель варьируется от 0,8% (в Ингушетии) до 86% (в Ленинградской области), среднее значение по стране – 35,5%. По словам специалиста, итоговый показатель зависит не только от обеспеченности препаратами, но и от того, как врачи выполняют клинические рекомендации. При этом многие субъекты, по мнению Проценко, не ведут учет и не мониторят эффективность терапии.

В Минздраве РФ считают, что наблюдаемый сегодня уровень смертности от заболеваний системы кровообращения является «исторически низким». Также за последние пять лет «бесплатное лекарственное обеспечение получили свыше 2,5 млн пациентов с высоким риском, а охват программы превысил 98%», сообщили в ведомстве.

В 2025 году Минздрав планирует внести в Правительство и Минфин заявку на расширение федпроекта «Борьба с ССЗ», включив в программу льготное лекобеспечение пациентов с резистентной артериальной гипертензией, имеющих также хроническую болезнь почек, хроническую сердечную недостаточность и страдающих фибрилляцией предсердий. По расчетам главных внештатных кардиологов министерства, на лекобеспечение 1,2 млн таких граждан может потребоваться 43,5 млрд рублей в год. Вложения, как гласит ведомственная аналитика, позволят сохранить порядка 14 тысяч жизней и минимум 19,2 млрд рублей ВВП страны в год.