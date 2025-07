Подготовлены Правила взаимодействия операторов с системой прослеживаемости сырья для препаратов «Единая Россия»: необходимо включить в профильный федпроект борьбу с холестерином » The Lancet: сокращение финансирования USAID приведет к 14 млн смертей к 2030 году Группа специалистов из научных институтов Бразилии и Испании представила в издании The Lancet доклад об оценке влияния Американского агентства по международному развитию (USAID) на смертность населения в разных территориях мира за последние 20 лет и прогнозную модель по этому параметру до 2030 года. Согласно результатам исследования, сокращение финансирования и возможное закрытие структуры может привести к более чем 14 млн смертей (2,4 млн в год в среднем), в том числе к 4,5 млн – детских (700 тысяч ежегодно). В марте 2025 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах по уменьшению субсидий для программ USAID на 83%. За 21 год наблюдений помощь USAID, говорится в исследовании, способствовала сокращению общего уровня смертности в странах с низким и средним уровнем дохода (особенно африканских) на 15%, а детской смертности (среди детей до 5 лет) – на 32%. По оценкам ученых, это позволило предотвратить около 91,8 млн смертей среди всех возрастных групп, включая 30,4 млн случаев гибели детей младше пяти лет. Особенно заметное влияние финансирование оказало на борьбу с конкретными заболеваниями: смертность от ВИЧ/СПИД снизилась на 65% (предотвращено 25,5 млн смертей), от малярии – на 51% (8 млн смертей), а от забытых тропических болезней – на 50% (8,9 млн смертей). Также зафиксировано значительное уменьшение числа смертей от туберкулеза, недоедания, диарейных заболеваний, инфекций нижних дыхательных путей и осложнений при беременности и родах. В 2023 году на США пришлось 43% всего государственного финансирования гуманитарных программ в мире – это больше, чем десятилетие назад, когда страна обеспечивала около 39% таких взносов, указывают авторы исследования. По оценкам за 2024 год, бюджет USAID превысил $35 млрд. Основные направления финансирования – гуманитарная помощь ($9,9 млрд) и здравоохранение ($9,5 млрд), а ключевым регионом-получателем стали территории Африки к югу от Сахары ($12,3 млрд). В отчете указано, что особое внимание USAID уделяло глобальным инициативам в сфере здравоохранения. Агентство выделило $1,16 млрд на поддержку Глобального альянса по вакцинации (GAVI) в 2020–2023 годах, активно участвовало в борьбе с малярией через Президентскую инициативу (PMI), а также являлось одним из семи ведомств, реализующих Чрезвычайный план помощи по борьбе со СПИД (PEPFAR). С 2003 года на эту программу было направлено более $100 млрд, причем в 2023 году 60% двусторонней помощи в PEPFAR обеспечивала именно USAID. Однако финансовая модель USAID, как и других федеральных агентств США, сильно зависит от политических решений Конгресса, Сената и других структур страны, что создает сложности для долгосрочного планирования, сетуют авторы исследования. Например, в январе 2025 года администрация Трампа выпустила Указ №14169 о пересмотре помощи другим странам, приостановив все программы, кроме экстренной продовольственной помощи и военной поддержки, а в марте 2025 года объявила о готовящемся сокращении финансирования программ USAID на 83%. В случае реализации этих планов может произойти сокращение на 88% поддержки программ охраны материнства и детства, на 87% уменьшится финансирование эпидемиологического надзора, а программы планирования семьи могут потерять 94% финансирования. В настоящее время эти решения оспариваются в суде. Национальные институты здоровья (NIH) министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) США, выступающие основными источниками финансирования медицинских исследований, с 28 февраля по 28 марта 2025 года прекратили действие порядка 780 грантов. Некоторые из них аннулированы полностью, по другим – отменена доплата за смежные проекты, реализуемые в качестве дополнительных инициатив. Среди прочего грантов лишились исследования по темам вакцинации, ВИЧ-инфекции и другим. В NIH решение объясняют стремлением снизить расходы на направления, не являющиеся приоритетными, а также прекратить траты на исследования, «основанные на ненаучных категориях» и не оправдывающие вложенные в них средства. В то же время профильные эксперты обеспокоены, что сокращение траншей может негативно сказаться на здоровье населения. Источник: The Lancet

Фото: freepik.com/автор: freepik vademec