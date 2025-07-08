В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети

В Омской области арестовали гендиректора аптечной сети «Омское лекарство» Игоря Богдашина по подозрению в хищении более 4 млн руб. из бюджета региона. Его несколько раз снимали с должности, но через суд он восстанавливался.

Генерального директора АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Омской области. Речь идет об Игоре Богдашине, уточнили РИА «Новости» в надзорном органе. Его подозревают в хищении более 4 млн руб. из бюджета региона.

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по март 2025 года, подозреваемый заключил договоры на поставку лекарственных препаратов по завышенной стоимости с подконтрольными юридическими лицами. В дальнейшем через омскую аптечную сеть, принадлежащую акционерному обществу, эти лекарства отпускались в рамках государственных контрактов, заключенных с областным министерством здравоохранения. Вину в совершении преступления Богдашин не признал.

В 2019 году контракт с директором ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Богдашиным (сеть «Госаптека») был расторгнут по соглашению сторон. Он руководил аптечной сетью более четырех лет, выведя госпредприятие в лидеры по производству СТМ. Тогда этот пост на несколько лет занял Сергей Ловейкин. В сентябре 2024 года главой сети стала Ольга Тарасова. Затем в ноябре 2024 года Богдашин был вновь назначен генеральным директором сети омских «Госаптек».

В марте этого года региональное Минимущества (единственный учредитель АО «Аптечная сеть «Омское лекарство») расторгло контракт с Богдашиным. В апреле он добился через суд восстановления в должности гендиректора. В мае Богдашин снова был снят с руководящей должности, а в конце июня Центральный районный суд Омска в очередной раз встал на его сторону, писал РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас гендиректором АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» является Аркадий Кербель.

АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» образовано в 2008 году путем акционирования госпредприятия «Омское лекарство». Сеть работает под вывесками «Госаптека». Выручка за 2024 год составила 2,6 млрд руб. Как указано на сайте компании, это одна из крупнейших сетей Омской области, насчитывающая 128 точек. Акционерное общество вошло в программу приватизации собственности региона в 2024—2026 годах.

Фото: Дом журналистов Омской области

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