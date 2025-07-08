ФАС возбудила дело в отношении «Замбон-Фарма» из-за монопольно высоких цен

ФАС начала проверку повышения цены препарата с МНН тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат на 46%, который не входит в Перечень ЖНВЛП. Компанию «Замбон-Фарма» подозревают в нарушении Закона о защите конкуренции.

ФАС возбудила дело в отношении ООО «Замбон-Фарма». Регулятор усмотрел в деятельности фармкомпании признаки установления монопольно высоких цен на «Флуимуцил-антибиотик ИТ».

«В ФАС России поступило обращение гражданина о высокой цене на препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний в рамках МНН тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат», — говорится в пресс-службе ФАС.

Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат не входит в Перечень ЖНВЛП, на препарат не распространяется государственное регулирование цен.

Анализ показал, что в период с 2023 года по I квартал 2025 года компания «Замбон-Фарма» необоснованно повысила отпускную цену на «Флуимуцил-антибиотик ИТ» на 46%. При этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство.

«Таким образом, в ценообразовании на препарат могут присутствовать признаки нарушения организацией Закона о защите конкуренции (п.1 ч.1 ст.10 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»). Ведомство возбудило в отношении фармкомпании антимонопольное дело. В случае установления вины ООО «Замбон-Фарма» грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода», — пришел к выводу антимонопольный орган.

В мае на форуме им. Н.А. Семашко замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев предупредил, что антимонопольная служба намерена бороться с завышением цен на лекарства, которые не входят в Перечень ЖНВЛП. В качестве инструмента планируется использовать расследования в отношении фармкомпаний, занимающих доминирующее положение на рынках определенных препаратов.

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