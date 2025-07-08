Суд арестовал имушество генерального директора «Джодас Экспоим»

Суд наложил арест на имущество генерального директора фармпредприятия «Джодас Экспоим». Речь идет о 50 млн руб., изъятых во время обыска, узнал «ФВ». Решение вступило в силу.

Замоскворецкий районный суд Москвы наложил арест на имущество генерального директора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сингха Шаши Шанкара. Решение вступило в законную силу. Соответствующая информация содержится в системе судов общей юрисдикции Москвы.

По информации источника «ФВ», знакомого с ходом расследования, речь идет об аресте денежных средств, изъятых во время обыска: более 50 млн руб.

Руководитель фармпредприятия был задержан в конце мая в связи с уголовным делом о взятке в особо крупном размере. По предварительной информации, бизнесмен знал, что Минздрав планирует отменить регистрацию нескольких препаратов из портфеля его компании, и попытался через вознаграждение договориться с чиновником, чтобы этого избежать. По решению суда на время следствия он взят под стражу.

Наложение ареста на имущество по уголовному делу — мера процессуального принуждения, предусмотренная ст. 115 УПК РФ. Она заключается в описи имущества и запрете распоряжения им. Эта мера применяется лишь в случаях, когда она подтверждается причастностью владельца имущества к преступной деятельности или преступным характером использования имущества.

Аналогичный запрет был наложен на имущество другого фигуранта уголовного дела — начальника отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексея Сазонова, писал «ФВ». Чиновник находится под домашним арестом.

Через несколько дней после задержания фигурантов Минздрав отменил регистрацию 11 лекарств компании «Джодас Экспоим», сообщал «ФВ». В начале июня такие письма регулятора вышли еще по нескольким препаратам этой компании.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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