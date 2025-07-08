ФАС не согласовала повышение цены на противотуберкулезный препарат

Компания «Фармасинтез» обратилась в Минздрав с заявлением о перерегистрации цены на комбинированный противотубекулезный препарат. Из-за низкой предельной зарегистрированной цены может возникнуть дефектура препарата. Однако ФАС не согласовала повышение цены.

В начале июня 2025 года Минздрав представил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пакет документов для проведения экономического анализа предельной отпускной цены на препарат с МНН изониазид + пиразинамид + рифампицин. Производитель — АО «Фармасинтез», которое выпускает лекарство под торговым наименованием «Протуб-3», просил регуляторов повысить цену на препарат из-за риска дефектуры. ФАС 2 июля опубликовала решение об отказе согласования перерегистрации цены на лекарство.

С 2020 года у фармпроизводителей препаратов из Перечня ЖНВЛП есть возможность временно повысить зарегистрированную цену. Это происходит, если есть риск дефектуры из-за низкой стоимости лекарства. Такая мера предусмотрена Постановлением Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Согласно документу производитель подает заявление в Минздрав, Росздравнадзор делает заключение о рисках дефектуры, а ФАС проводит экономический анализ представленных производителем расчетов.