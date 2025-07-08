Минздрав утвердил номенклатуру должностей фармработников бессрочно

Минздрав продлил срок действия номенклатуры должностей мед- и фармработников на бессрочный период. Действующая версия приказа утратит силу 1 сентября.

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава № 328н от 03.06.2025, который сделает бессрочным действие номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников.

Действующий Приказ Минздрава № 205н от 2.05.2023 «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» утратит силу в сентябре этого года. В проекте приказа авторы документа предлагали продлить срок действия номенклатуры до 1 марта 2027 года.

В конце 2023 года Минздрав расширил номенклатуру должностей руководящего состава аптечных организаций и дистрибьюторов. Появились две новые позиции: заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) аптечной организации, а также заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) организации оптовой торговли лекарственными средствами.

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