Айрат Фаррахов попросил ВС разъяснить, как производственной аптеке не нарушить патентное право

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов обратился в Верховный суд с просьбой растолковать ст.1359 Гражданского кодекса РФ: что конкретно будет являться нарушением патентных прав при аптечном изготовлении лекарств. Это необходимо для повышения доступности инновационных лекарств, считает депутат.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил обращение в Верховный суд, в котором просит растолковать смысл п.5 ст.1359 ГК РФ, чтобы снять все вопросы, что конкретно будет считаться нарушением патентных прав при аптечном изготовлении лекарств, а что нет. По его мнению, экстемпоральное производство начинает активно развиваться, судебная практика еще не сформировалась, и пояснения ВС позволят «улучшить доступность инновационных лекарственных средств», написал депутат в своем telegram-канале.

Ранее за разъяснением нормы п.5 ст.1359 ГК РФ Фаррахов обращался в Суд по интеллектуальным правам, на что тот ответил, что «вопросы толкования норм находятся в компетенции Верховного Суда Российской Федерации», отметил Фаррахов. В связи с этим появилось данное обращение.