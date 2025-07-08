Вступило в силу решение по одному из выигранных компанией «АксельФарм» исков к ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по спору о выводе на рынок препарата акситиниб компанией «АксельФарм» с использованием патентов, находящихся под защитой. Тем самым апелляционная инстанция признала неправоту ФАС, которая усмотрела в действиях фармпроизводителя нарушение закона «О защите конкуренции».

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу АО «Фармстандарт» и ООО «Пфайзер Инновации» на решение Арбитражного суда города Москвы. Последний отменил решение и предписание ФАС, выданное компании «АксельФарм» в связи с недобросовестной конкуренцией при выводе на рынок препарата акситиниб. Подробностями поделились в пресс-службе «АксельФарм».

Апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компаний, которые в иске фигурируют как третьи и иные лица. Решение, которое они пытались обжаловать, было вынесено в марте этого года, писал «ФВ». Согласно ему решение и предписание ФАС от 04.10.2024 по делу № 08/01/14.5-51/2024 были признаны незаконными. Иск был подан «АксельФарм» в связи с обвинением в недобросовестной конкуренции, которое выразилось в лонче дженерика с нарушением патентов, и требованием оплатить штраф в размере 513 млн руб.