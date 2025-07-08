Российские активы IQVIA перейдут «Группе Ремедиум»

«Группа Ремедиум» договорилась о приобретении российского подразделения компании IQVIA, узнал «ФВ». Информацию подтвердили несколько источников. Сделка вступит в силу после получения одобрения правительственной комиссией, которая утверждает условия по всем сделкам с собственниками из недружественных стран.

«Группа Ремедиум» (выпускает журналы «Российские аптеки», «Медицинский совет») договорилась о приобретении активов исследовательской компании IQVIA в России (головная компания — IQVIA Holdings Inc, США). Стороны сделки на запросы «ФВ» не ответили, но несколько источников подтвердили, что такое соглашение достигнуто. Собеседники «ФВ» затруднились оценить стоимость приобретенных активов. По их данным, представители IQVIA предлагали их нескольким компаниям, в том числе фармпроизводителям.

История взаимоотношений

«Ремедиум» и IQVIA связывают давние отношения. В 2008 году американская IMS Health, специализирующаяся на исследованиях мирового фармрынка, объявила о приобретении самого крупного российского игрока на рынке фарммаркетинга — RMBC, сообщал «ФВ». Фирма была основана в 1999 году и входила в ГК «Ремедиум». Сумму сделки эксперты тогда оценивали в 4—8 млн долл. В IMS отмечали, что приобретение RMBC позволит им занять сразу 40% российского рынка; председатель Совета директоров ГК «Ремедиум» Айдар Ишмухаметов говорил, что продолжит развивать свой издательский бизнес и готовит новые проекты. Структуры «Ремедиума» остались подрядчиками IQVIA по сбору и обработке первичной информации и, по сведениям экспертов рынка, остаются ими по сей день.

В 2012 году IMS Health еще больше укрепила свои позиции в России, купив входивший в ГК «Бионика» Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» (был создан в 1996 году как Информационно-аналитический центр при редакции газеты «Фармацевтический вестник» и в конце 1990-х выделился в отдельную компанию). «Фармэксперт» работал на рынках 10 стран и являлся лидером российского рынка аналитических и маркетинговых услуг в сфере фармацевтики. Для IMS сделка открывала шесть новых для нее стран постсоветского пространства и Сербии. К тому же IMS специализировалась на розничном аудите, а ЦМИ занимался госпитальным аудитом и располагал технологией аудита отпуска лекарств по федеральным и региональным программам помощи льготникам. Генеральным директором «IMS Health Россия и СНГ» стал Николай Демидов, который до этого работал генеральным директором «Фармэксперта».

Бренд IQVIA появился в конце 2017 года в результате слияния мирового лидера по проведению международных клинических исследований Quinties с IMS Health (примерно в течение года компания функционировала под названием QuintilesIMS). Генеральным менеджером подразделения IQVIA в России был назначен Демидов. Этот пост он занимал до весны 2021 года. Далее он уступил его экс-главе подразделения компании в Румынии Сорину Петку, а с сентября 2022 года бизнесом руководила Анастасия Круглова.

Эксперты обратили внимание, что в прошлом году IQVIA перестала публиковать обзоры рынка клинических исследований в России (последний отчет датирован 2023 годом), а также вывела часть своих продуктов и услуг в Казахстан. Прекратив предоставлять доступ к информации по всем остальным международным рынкам клиентам в России и связанным с ней компаниям, она присоединилась к санкциям против России.

По данным источников, в состав сделки с «Ремедиумом» в России вошли не все продукты и сервисы. Часть услуг будет оказывать казахстанская компания IQVIA.

Какова мотивация

Поиск нового собственника компанией с американским происхождением мог простимулировать закон, который был принят Госдумой в первом чтении в 2023 году.

«Если обсуждаемый законопроект будет принят, он существенно ограничит возможность работы в РФ для организаторов исследований структуры рынка потребления, в которых иностранное участие превышает 20%, — объясняет старший юрист Адвокатского бюро Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. — Законопроект предлагает взять под полный контроль антимонопольной службы все исследовательские компании, занимающиеся рынками потребления».

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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