ВНИИ труда и Нацфармпалата разошлись в оценках потребности в фармспециалистах

Научно-исследовательский институт труда оценил масштабы кадровой потребности в фармацевтике к 2030 году. Нацфармпалата ознакомилась с данными и не согласилась с цифрами, представив свои. В профессиональных союзах ставят под сомнение официальные прогнозы из-за методологических проблем: отсутствия достоверной картины из-за объединения данных по аптекам и производству, а также отсутствия информации из Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников.

Как считают государственные ведомства

В России до 2030 года необходимо дополнительно подготовить 59,3 тыс. фармацевтов для аптек с учетом выходящих на пенсию работников и открытия новых рабочих мест, а общая кадровая потребность в таких специалистах в 2029 году составит 310 тыс. человек. Эту оценку привели «Ведомостям» в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда со ссылкой на данные кадрового прогноза ведомства. К этому же времени, пишет издание, потребуется заменить 16,8 тыс. провизоров (их общая кадровая потребность в 2029 году — 139 тыс. человек), которые отвечают за приготовление, дозирование лекарств и консультирование по их правильному использованию.

Одновременно с этим фармацевтическое производство испытывает собственный острый дефицит кадров, пишут «Ведомости». Минпромторг оценивает потребность производителей до 2030 года примерно в 7 тыс. специалистов с высшим образованием и 9 тыс. со средним профессиональным. Особенно востребованы биотехнологи, химики, разработчики лекарств (включая специалистов в области биоинженерии и генной терапии — дефицит 5-7 тыс.), специалисты по GMP и контролю качества (дефицит 3-5 тыс.), а также представители новых профессий (таких как CAR-T терапия, применение ИИ в фармации — дефицит 4-6 тыс.). Основными причинами дефицита названы рост аптечной сети и переход отрасли на локализованное инновационное производство. В качестве решения Минпромторг предложил развивать целевое обучение в вузах по договорам с фармкомпаниями.

В Минобрнауки эту инициативу не поддержали. Там указывают на наличие более 2,3 тыс. мест по направлению «Фармация» в вузах в 2024/25 и 2025/26 учебных годах и подчеркивают, что в будущем ведомство станет формировать количество бюджетных мест для этой отрасли по кадровому прогнозу Минтруда и согласовывать с региональными властями.

Как считают в профессиональных союзах

С числом работников аптек все очень непросто, говорят в Нацфармпалате. «С 1 сентября 2023 года внесение данных о фармацевтических работниках в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), работающих в организации, стало лицензионным требованием. Ведет Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР) Минздрав. К сожалению, на сегодняшний день ведомство не предоставляет доступ и не публикует статистические данные из регистра. Поэтому точное число фармработников в России неизвестно», — пояснила исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина.

Ситуация кардинально изменится только в 2026 году, когда все специалисты будут зарегистрированы на сайте ФРМО, что впервые позволит получить достоверную картину, говорят в СРО «Асооциация независимых аптек». «Прогнозируемая потребность в 59,3 тыс. фармацевтах и 16,8 тыс. провизорах к 2030 году основана на анализе демографических тенденций и планов развития аптечной сети, однако эти цифры могут быть существенно скорректированы после получения точных данных в 2026 году», — считает исполнительный директор СРО «Асооциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

В Нацфармпалате указывают, что данные о кадровых потребностях аптек и производителей зачастую смешиваются, хотя фармацевтическое производство лекарственных средств и фармацевтическая деятельность (работа аптек и дистрибьюторов) — это разные виды деятельности с разными лицензионными требованиями к образованию персонала. В союзе говорят, что сложно понять, о ком именно идет речь, когда называется цифра в 310 тыс. человек. «Исходя из содержания статьи в целом, возможно, в эту цифру включены и потребности производителей», — предполагает Неволина.

По оценкам Нацфармпалаты число специалистов, задействованных в осуществлении фармацевтической деятельности, составляет от 174 тыс. до 290 тыс. человек. «Мы исходим из статистики по прохождению аккредитации — это лицензионное требование для получения допуска к осуществлению фармацевтической деятельности. Поэтому если речь идет действительно только об аптеках, то может сложиться впечатление, что к 2030 году Министерство труда собирается как минимум заместить всех работающих сейчас специалистов, а это не так», — говорит Неволина.

Вопрос о провизорах

Утверждение, что провизоры «отвечают за приготовление, дозирование лекарств и консультирование», в первую очередь относится к специфической деятельности по аптечному изготовлению (экстемпоральным препаратам), уточняют в Нацфарпалате. Учитывая инициативу по «возрождению производственных аптек» (Федеральный закон от 05.12.2022 № 502-ФЗ), союз приводит данные по реально осуществляющим такую деятельность аптекам. По информации Росздравнадзора, на конец 2023 года действовало 989 лицензий на изготовление, на конец 2024-го — 956. Однако, как и в оптовом звене, наличие лицензии не гарантирует активную деятельность. По данным журнала «Аптекарь», в 2021 году фактически изготавливали лекарства только 460 аптек (0,65% от общего числа). «Если разделить приведенное в статье число специалистов на число аптек по данным журнала «Аптекарь», получится 36,5 человека на аптеку», — подчеркивает Неволина.

Как отмечает доц. Института фармации и биотехнологии РУДН Нелли Игнатьева, представленные цифры по потребности в специалистах — это сигнал к действию. На ее взгляд, по подготовке или переподготовке фармспециалистов следует исходить от потребностей каждого отдельного звена товаропроводящий цепи. Эксперт также подчеркивает, что высшее фармацевтическое образование давно «выросло» из аптек. «Провизорам недостаточно только аптеки, объем знаний и возможностей, которые диктуются трендами развития отрасли, гораздо шире, многограннее», — сказала она.

Фото: freepik.com

Мария Гордеева

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