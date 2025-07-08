Китай вводит встречные ограничения на закупку медизделий из ЕС

Ограничения распространяются на такие товары, как хирургические инструменты, оборудование для магнитно-резонансной томографии, препараты на основе крови, компоненты ортопедических имплантатов и другие.

Китай разрешит участвовать в закупках не европейским компаниям, но поставляющим продукцию из ЕС. В этом случае регулятор обяжет победителей тендеров поставлять товары стоимостью не более 50% от общей цены лота.

По данным Министерства коммерции КНР, фактическое использование прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли Китая достигло 109,04 млрд юаней ($15,2 млрд) в период с января по май 2025 года. Прямые иностранные инвестиции в сектор производства химико-фармацевтических препаратов выросли на 59,2% в годовом исчислении, в то время как прямые иностранные инвестиции в сектор производства медицинских инструментов и оборудования увеличились на 20%.

В июне 2025 года Европейская комиссия (ЕК) приняла решение ограничить для китайских производителей медоборудования доступ к госзакупкам стран Евросоюза на сумму более 5 млн евро. Государства – члены ЕС проголосовали за поддержку плана по принятию соответствующих мер в начале июня 2025 года. Поводом для ограничений стало расследование ЕК о «прямой и косвенной дискриминации» в отношении медизделий и поставщиков из Евросоюза на рынке КНР.

Действия ЕК стали результатом первого расследования, проведенного в соответствии с регламентом Международного инструмента закупок ЕС (IPI). В ходе него выявлено влияние политики Buy China («Покупай китайское») на гостендеры, проводимые в КНР: еще в апреле 2024 года в Еврокомиссии отмечали, что административные меры по закупкам создавали в Китае благоприятные условия только для отечественных производителей и их техники.

Дискриминационные положения, по мнению ЕК, содержатся и в статье 10 Закона о государственных закупках КНР: «Государственные учреждения должны закупать отечественные товары, услуги и работы, за исключением случаев, когда товары, услуги и работы недоступны на территории Китайской Народной Республики или недоступны на разумных коммерческих условиях, предназначены для использования за пределами страны или в случаях, предусмотренных другими нормативными актами».