«Интекс» вложит 338,5 млн рублей в расширение производства компрессионных медизделий

Банковскую гарантию для закупки оборудования и запуска нового производства на указанную сумму предоставил банк ВТБ, говорится в сообщении кредитной организации.

Новые мощности позволят увеличить выпуск медицинского трикотажа, используемого для лечения, профилактики и реабилитации различных осложнений при варикозе, беременности и родах, во время и после полостных операций и травм. Среди ключевых продуктов – инновационный когезивный бинт «Интекс fixing», бинт с индикатором давления «Интекс PRO» и медицинский трикотаж универсального размера «Интекс универсал».

«Интекс» – российский производитель компрессионных чулок, бандажей, эластичных бинтов и других изделий. Соглашение о создании производства в ОЭЗ «Доброград» было подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Предполагалось, что предприятие будет возведено на территории площадью 2,6 гектара. Объем инвестиций в проект оценивался в 241 млн рублей, запуск производства был намечен на четвертый квартал 2022 года. Позднее объем инвестиций вырос до 250 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Интекс» зарегистрировано в декабре 2020 года в Доброграде Владимирской области и на 100% принадлежит Олегу Балашову – владельцу ООО «Интертекстиль корп.». В 2024 году головная компания выручила 738 млн рублей, чистая прибыль составила 303 млн рублей.