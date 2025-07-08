Российские препараты включили в клинические рекомендации по рассеянному склерозу

Министерство здравоохранения РФ обновило клинические рекомендации по рассеянному склерозу, предыдущая версия которых была утверждена в 2022 году. Министерство добавило в него два препарата, которые производят российские компании,: для улучшения ходьбы и новый пегилированный интерферон. Обновленные рекомендации опубликованы в клиническом рубрикаторе и подлежат пересмотру не позднее 2027 года.

В новых рекомендациях сокращенное название шкалы для оценки степени инвалидизации пациента EDSS заменено на «РШСИ» (расширенная шкала статуса инвалидизации пациента).

В перечень рекомендуемых препаратов добавили сампэгинтерферон бета-1а — оригинальная разработка отечественной компании Biocad, включенная в 2024 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Для взрослых пациентов с уровнем РШСИ 4-7 баллов с целью улучшения функции ходьбы теперь рекомендуется препарат фампридин, который в России производит компанией «Валента Фармацевтика». Он также включен в список ЖНВЛП.

Для детей старше 10 лет с уровнем РШСИ ≤6,5 баллов без агрессивного течения рассеянного склероза разрешено назначение интерферона бета-1а, глатирамера ацетата, терифлуномида и диметилфумарата. Решение о назначении этих препаратов должна принимать врачебная комиссия, поскольку доказательная база по их эффективности и безопасности у детей ограничена.

В обновленных рекомендациях также указаны интервалы для введения живых аттенуированных вакцин до и после начала терапии препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза (ПИТРС), а также перечислены препараты, при приеме которых противопоказано использование таких вакцин.

Термин «быстропрогрессирующий склероз» заменили на «агрессивный». Это тяжелая форма болезни у пациентов, которые еще не получали специального лечения (терапию ПИТРС), которая характеризуется высоким риском инвалидизации при обострениях. В новых рекомендациях четко прописано, как ее диагностировать.

В новых рекомендациях уточнены критерии диагностики данной формы рассеянного склероза. В отличие от предыдущей версии, содержавшей только один код МКБ-10 (G35.0 — Рассеянный склероз), в обновленных рекомендациях добавлены коды G36.9 (Другая форма острой диссеминированной демиелинизации неуточненная) и G37.9 (Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы неуточненные).

Ранее стало известно, что правительство скорректировало правила закупок лекарств для пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями, включенными в федеральную программу «14 высокозатратных нозологий». Теперь регионы смогут направлять неиспользованные остатки федерального финансирования на дополнительное лекарственное обеспечение без привлечения других средств. Речь идет о средствах, оставшихся после исполнения федеральных контрактов на закупку лекарств.

gxpnews