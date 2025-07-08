Объем госзакупок лекарств и медоборудования в РФ вырос на 26,8%

Объем государственных и муниципальных закупок лекарств и медицинского оборудования в России за два года вырос на 26,8%, достигнув 2,27 трлн рублей. Общая сумма достигла 2,27 трлн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование проекта «Контур.Закупки». Согласно анализу, объем госзакупок по закону № 44-ФЗ (который регулирует закупки товаров и услуг для бюджетных организаций) вырос с 1,79 до 2,27 трлн рублей. При этом количество проведенных торгов и аукционов увеличилось на 14,4% — с 1,06 до 1,21 млн.

В сегменте госкомпаний прирост закупок медицинской продукции составил 24,2%, достигнув 512,8 млрд рублей, а число процедур выросло на 8,3% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Как отметил эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик, сфера здравоохранения остается основной точкой роста благодаря реализации федеральных программ по модернизации больниц и увеличению объемов тендеров.

«Если правительственные планы по импортозамещению и инфраструктуре сохранятся, в 2025 году мы ожидаем рост и в стройке, и в высокотехнологичном оборудовании — главным бенефициаром останется медицина», — подчеркнул эксперт.

На пленарной сессии ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин назвал логистику, промышленность, сферу услуг и IT ключевыми драйверами экономики. Анализ данных госзаказа за последние два года, проведенный «Контур.Закупками», подтвердил лидерство медицинского сектора по темпам роста.

gxpnews