Dr. Reddy’s выводит на российский рынок дженерик локсопрофена

Компания ООО «Др. Редди’с Лабораторис», входящая в состав глобальной

фармацевтической компании Dr. Reddy’s со штаб-квартирой в Индии, сообщила, что выводит на российский рынок препарат «Скоролокс» (локсопрофен). Это дженерик популярного в Японии обезболивающего Loxonin от Daiichi Sankyo. Средство предназначено для симптоматической терапии инфекций верхних дыхательных путей, заболеваний опорно-двигательного аппарата и послеоперационных болей. Как сообщили GxP News в пресс-службе компании, препарат доступен в аптеках с июля 2025 года и будет отпускаться по рецепту.

Локсопрофен — производное пропионовой кислоты, является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП). Он обладает жаропонижающим, обезболивающим и противовоспалительным действием. Рекомендуется для применения в качестве жаропонижающего и обезболивающего средства у взрослых пациентов от 18 лет с симптомами острых инфекций верхних дыхательных путей, включая острый бронхит.

В качестве противовоспалительного и обезболивающего средства локсопрофен также показан при ревматоидном артрите, остеоартрозе, люмбаго (боль в нижней части спины), плечелопаточном периартрите (плечевой синдром), шейно-плечевом синдроме, зубной боли (в том числе после экстракции зуба), посттравматическом и послеоперационном болевой синдроме.

Препарат также предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент применения, на прогрессирование заболевания не влияет.

В марте 2025 года стало известно, что Минздрав РФ включил МНН локсопрофен в перечень взаимозаменяемых лекарств. Этот документ формируется министерством по наличию в регистрационном досье исследований биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности референтному препарату.

Оригинальный локсопрофен производит японская компания Daiichi Sankyo. В Японии он известен под брендом Loxonin, но в России не зарегистрирован. Согласно данным госреестра, в России зарегистрировано три средства с таким действующим веществом. В марте текущего года стало известно, что к производству локсопрофена для российского рынка приступила отечественная компания «Дальхимфарм».

gxpnews