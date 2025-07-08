Аналитики: рецептурные лекарства набирают популярность у россиян

В России растет спрос на рецептурные препараты при устойчивом снижении продаж безрецептурных. Так, по данным аналитической компании RNC Pharma, с января по май 2025 года объем продаж безрецептурных (ОТС) средств в аптеках, включая онлайн-каналы, составил 311 млрд рублей. Однако рост в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года достиг 12,6%, что значительно ниже показателя рецептурных (Rx) препаратов, где прирост составил 19%. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет, что привело к устойчивому сокращению доли ОТС-сегмента до 40,4% в текущем году в рублевом выражении (-1,3% к 2024 году).

Однако в натуральном выражении безрецептурные препараты пока лидируют. ОТС-препараты занимают 55,8%, но доля в упаковках тоже снижается (-1,2% к прошлому году).

Наибольшая доля ОТС-препаратов в денежном выражении отмечена в Чукотском (56,8%) и Ненецком (53,8%) автономных округах, что связано с высокими розничными наценками из-за географической удаленности. Наименьшие показатели — в Чеченской Республике (36,5%) и Ингушетии (35,6%). При этом самые высокие темпы роста продаж ОТС-препаратов зафиксированы в Чукотском АО и Чеченской Республике (более 30% в рублях). Единственным регионом, где рост продаж безрецептурных препаратов (+21,8%) опередил рецептурные (+20,3%), стала Белгородская область.

Среди лидеров по объему продаж преобладают иностранные бренды. Первое место занимает «Нурофен» (Reckitt Benckiser) с долей 1,6% и ростом продаж на 22%. За ним следуют «Детралекс» (Servier) и «ТераФлю» (GlaxoSmithKline) с приростом около 15%.

Наибольший рост (+36%) аналитики отметили у препарата «Креон» (Abbott), а самые низкие темпы среди топовых препаратов — у «Канефрона» (Bionorica, +11%) и «Кардиомагнила» («Нижфарм», +12%). При этом 737 брендов из более чем 2000 наименований показали отрицательную динамику.

В топ-10 представлены только четыре российских препарата. Лучший результат у «Пенталгина» («Отисифарм»), занявшего четвертое место, с ростом продаж на 13%. Наибольший прирост среди отечественных продуктов показал «Граммидин» («Валента»): +17%.

Ранее ассоциация «Здоровый диалог» на основе данных из соцсетей провела анализ индекса доверия лекарствам, продающимся в российских аптеках. По его итогам оказалось, что россияне больше доверяют безрецептурным препаратам, причем старым и проверенным. GxP News выяснили, какие бренды упоминались чаще всего.

gxpnews