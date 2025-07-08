«Эндофарм» зарегистрировал новый отечественный противогрибковый препарат

ФГУП «Московский эндокринный завод» («Эндофарм») зарегистрировал новый отечественный противогрибковый препарат для лечения тяжелых форм кандидоза «Анидулафунгин» (анидулафунгин) в форме лиофилизата объемом 100 мг для приготовления концентрата и инфузионного раствора. В пресс-службе компании сообщили, что планируют начать промышленное производство лекарства на базе новой производственной площадки филиала «Лефортовский» уже во второй половине 2026 года.

В «Эндофарме» добавили, что «Анидулафунгин» станет первым в линейке противогрибковых препаратов российской компании, разработанным для терапии тяжелых форм кандидоза у взрослых и детей.

Препарат включен в клинические протоколы лечения для ликвидации последствий локализации дрожжевого грибка рода Candida на внутренних органах (мозг, глаза, сердце, кости, легкие), а также в крови (при кандидемии). Дополнительная сфера медицинского назначения — терапия кандидоза пищевода у взрослых пациентов.

Согласно данным госреестра, в России зарегистрировано 10 препаратов на основе действующего вещества анидулафунгин. Оригинальный препарат под торговым названием «Эраксис» производит американская фармкомпания Pfizer.

Анидулафунгин убивает опасные грибки (например, Candida), разрушая их клеточную стенку. Он блокирует особый фермент, который нужен грибкам для роста и размножения. Лекарство может подавлять рост другого грибка — Aspergillus fumigatus. Препарат вводят внутривенно.

gxpnews