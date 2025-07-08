Аналитики прогнозируют рост IPO фармкомпаний в ближайшие годы

Фармацевтические компании получат возможность ускорить разработку и вывод на рынок инновационных препаратов, а также расширить ассортимент оригинальных лекарств, дженериков и биосимиляров благодаря привлечению финансирования через размещение ценных бумаг. Хотя этот сектор пока недостаточно представлен на бирже, аналитики «Национальных Кредитных Рейтингов» прогнозируют изменение ситуации в ближайшие годы, отмечая высокое кредитное качество и устойчивость отрасли. По их оценке, количество первичных размещений акций (IPO) и облигаций фармкомпаний заметно увеличится уже в ближайшие 3–5 лет.

При этом основными драйверами роста специалисты считают уход зарубежных конкурентов, государственную поддержку в виде приоритетных закупок, а также субсидии на разработку аналогов и стимулирование экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В последние годы российские производители активно замещают импортные препараты, особенно в сегментах дженериков и биосимиляров, где в 2024 году зафиксирован 14-процентный рост. Несмотря на то что доля импортных лекарств пока составляет около 55% в денежном выражении, реализация госпрограммы «Фарма-2030» позволит к 2030 году увеличить до 80% долю жизненно необходимых препаратов отечественного производства.

Рост бизнеса требует привлечения частных инвестиций, что подтверждают два крупных IPO 2024 года — размещения ПАО «Промомед» (капитализация 85 млрд рублей) и ПАО «Озон Фармацевтика» (38 млрд рублей). Эти сделки стали первыми за 14 лет после периода делистингов, когда биржу покинули «Фармстандарт» (2017) и «Протек» (2020). При этом на долговом рынке фармпроизводители представлены минимально — исключение составляет лишь «Биннофарм Групп», тогда как медицинские сети и аптеки имеют около 20 выпусков облигаций.

Устойчивость отрасли, диверсификация производственных линеек и государственная поддержка создают благоприятные условия для новых размещений. Компаниям требуется дополнительное финансирование не только для расширения существующих мощностей, но и для инвестиций в инновационные разработки, что делает фармацевтический сектор перспективным для инвесторов.

gxpnews