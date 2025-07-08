«Росатом» внедряет квантовые вычисления для разработки радиофармпрепаратов

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» начинает внедрять квантовые вычисления при разработке нового поколения радиофармацевтических препаратов. Технологии позволят с беспрецедентной точностью моделировать поведение таких средств в организме человека, сообщили ТАСС cо ссылкой на пресс-службу компании «Росатом Квантовые Технологии».

В пресс-службе отметили, что проектирование решений на базе передовых технологий с применением квантовых алгоритмов начали, в частности, специалисты Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского и Научно-исследовательского физико-химического института им. Л. Я. Карпова (предприятие научного дивизиона «Росатома») совместно с ведущими учеными квантового проекта.

Разработка нового поколения радиофармацевтических препаратов станет одним из ключевых направлений работ. Кроме того, ученые госкорпорации рассматривают возможность объединения квантовых вычислений с машинным обучением для классификации медицинских изображений (рентген, МРТ, КТ) и других данных для раннего и точного выявления патологий, включая онкологические заболевания.

В 2023 году первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что предприятие «Росатома» по производству радиофармпрепаратов в Обнинске (Калужская область) начнет работу в 2025 году. По его словам, ввод объекта в эксплуатацию позволит госкорпорации увеличить количество наименований выпускаемых препаратов такого класса с 11 до 25.

Комаров уточнил, что в последующие годы планируется дальнейшее расширение ассортимента радиофармпрепаратов, в том числе с использованием мощностей нового завода.

О планах по строительству завода на площадке НИФХИ им. Л. Я. Карпова в Обнинске стало известно в начале 2022 года. Тогда сообщалось, что выпуск первой партии продукции состоится уже в 2024 году.

В марте текущего года сообщалось, что «Росатом» и Министерство здравоохранения РФ инициировали масштабное исследование отечественного рынка радиофармпрепаратов. Проект «Инцидент-12» направлен на создание комплексной карты производителей таких продуктов и оценку производственных мощностей для удовлетворения потребностей российского здравоохранения.

gxpnews