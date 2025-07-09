Иностранные компании зарегистрировали в России два орфанных препарата

Recordati Rare Diseases зарегистрировала в России лекарство для лечения синдрома Кушинга осилодростат. В этом же месяце Swixx BioPharma получила одобрение на поставку на российский рынок пемигатиниба, который показан для лечения редкой формы рака – холангиокарциномы, опухоли желчных протоков.

Recordati Rare Diseases получила регистрационное удостоверение (РУ) на осилодростат 16 июня 2025 года, препарат будет продаваться под торговым наименованием «Истуриса». РУ на пемигатиниб Минздрав выдал Swixx BioPharma 19 июня 2025 года. Торговое наименование препарата «Офезумир».

Препарат осилодростат разработан компанией Novartis. В 2019 году она еще на стадии разработки продала права на препарат Recordati. Кроме того, итальянской компании был продан уже одобренный на тот момент пасиреотид, который также применяется при болезни Кушинга. Это редкое тяжелое нейроэндокринное заболевание, сопровождающееся гиперфункцией коры надпочечников, которое чаще развивается в возрасте от 20 до 45 лет.