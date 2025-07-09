В Baxter сменится генеральный директор

Эндрю Хайдер избран генеральным директором фармкомпании Baxter. Его вступление в должность состоится до 3 сентября.

Baxter International сообщила о назначении Эндрю Хайдера новым генеральным директором. Об этом говорится в пресс-релизе.

Он займет должность не позднее 3 сентября этого года. С февраля обязанности главы фармацевтической компании временно исполняет Брент Шафер. До этого на протяжении почти десяти лет Baxter возглавлял Жозе Алмейда, который неожиданно объявил об уходе с поста в начале года.

За вступление в должность Хайдеру разово выплатят 1 млн долл. Затем он будет получать ежегодно 1,35 млн долл. и бонус, который может достигать 150% от этой суммы.

С 2017 года Хайдер руководил канадской ATS Corporation, которая изготавливает оборудование для автоматизации производства препаратов, медицинских изделий и другой продукции. Также он был гендиректором Taylor Made Group, поставляющей товары для морской, транспортной, сельскохозяйственной и строительной отраслей.

В феврале этого года Baxter завершила сделку по продаже подразделения Vantive, которое предлагало различные решения для людей с болезнями почек. Его приобрела инвестиционная группа Carlyle Group за 3,8 млрд долл.

В 2023 году фармкомпания избавилась от BioPharma Solutions — предприятия, которое обеспечивало стерильность на контрактных заводах. Фонды Warburg Pincus и Advent International купили этот бизнес за 4,25 млрд долл.

Baxter — мировой лидер в области медицинских технологий. Компания со столетней историей выпускает инфузионные насосы, системы мониторинга состояния пациентов, устройства для коммуникации медработников, парентеральное питание (введение питательных веществ через кровоток), внутривенные растворы, гемостатические средства (ускоряют свертывание крови), антибиотики, препараты от рака, эпилепсии, грибка и многие другие товары.

В 2024 году Baxter International приостановил свою деятельность в России.

Фото: baxter.com

Владимир Заболотских

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