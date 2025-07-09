Швейцарский регулятор одобрил первый в мире препарат для лечения малярии у младенцев

Швейцарский регулятор одобрил первый в мире препарат для лечения малярии у младенцев. Регистрационное удостоверение получил Novartis, который планирует также поставлять свою разработку на некоммерческой основе в восемь африканских стран.

Швейцарский регуляторный орган Swissmedic одобрил Coartem Baby (artemether + lumefantrine) — первый в мире препарат для лечения неосложненной малярии у младенцев весом от 2 до 5 кг. Об этом сообщила пресс-служба фармацевтической компании Novartis, разработавшей пероральное лекарственное средство. Оно уничтожает передающийся через укусы комаров паразит Plasmodium falciparum, который вызывает болезнь.

Эффективность и безопасность Coartem Baby подтвердили данные II/III фазы клинических испытаний CALINA, проведенных совместно с Medicines for Malaria Venture — швейцарской некоммерческой организацией, которая борется с малярией в регионах, где заболевание широко распространено.

Coartem впервые вышел на рынок Швейцарии в 1999 году. Десять лет спустя его зарегистрировало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения неосложненной малярии у пациентов, весящих больше 5 кг. До сих пор младенцам давали дозировки, рассчитанные на детей старшего возраста.