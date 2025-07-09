Минздрав определил особенности категорирования объектов КИИ Regeneron получила одобрение FDA на препарат для лечения множественной миеломы » Суд освободил от наказания основателя «РИА «Панда» за производство небезопасных БАД Основателя фармкомпании «РИА «Панда» и его делового партнера освободили от наказания за производство небезопасных БАД в связи с истечением срока давности. Таким образом Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил апелляционную жалобу осужденных. Основателя фармкомпании «РИА «Панда» Игоря Воробья и его делового партнера, руководителя компании «ВИС» Сергея Назарова освободили от наказания за производство БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармсубстанции (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ), в связи с истечением срока давности. Арест, снятый с имущества Воробья первой инстанцией, наложен заново. Таким образом Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил апелляционную жалобу осужденных, следует из текста определения, опубликованного в системе судебного делопроизводства. Адвокат Назарова Сергей Клишин в разговоре с «ФВ» не исключил возможности подачи кассационной жалобы. Получить комментарий от защитника Воробья не удалось. Уголовное дело Следственный комитет возбудил в 2015 году. По версии следствия, в состав БАД были включены не заявленные при регистрации синтетические вещества — силденафил, тадалафил и варденафил. Обвиняемые вину не признавали. В 2016 году Роспотребнадзор изъял из оборота БАД ключевых брендов портфеля компании – «Сеалекс форте» и «Али Капс» и аннулировал регистрационные свидетельства на них, несмотря на результаты экспертиз, опровергающих выводы регулятора. В 2017 году СКР совместно с ФНС установили наличие согласованных действий между «РИА «Панда» и производственными площадками ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс», которые привели к неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. В 2019 году Воробью предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ), производстве, хранении и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), и производстве БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармсубстанции (ст.238.1 УК РФ). В 2020 году Воробья признали виновным в неуплате налогов и производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались руководители контрактных площадок Сергей Назаров и Аркадий Уткин. Последнего освободили от наказания за истечением срока давности. Приговор в отношении Воробья и Назарова в 2021 году был отменен городским судом, дело было отправлено на повторное рассмотрение. В прошлом году Воробья снова признали виновным в неуплате налогов и в производстве БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармсубстанции, писал «ФВ». Ему дали пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и оштрафовали на 2,5 млн руб. Его также лишили права заниматься деятельностью в организациях, связанных с производством и реализацией БАД и лекарств, сроком на три года. Такое же наказание получил Назаров. Гражданский иск прокурора о возмещении ущерба был оставлен без рассмотрения. Вердикт не устроил стороны. Они обжаловали его в апелляционной инстанции. Адвокаты просили отменить обвинительные приговоры в отношении Воробья и Назарова. Городской суд ограничился освобождением осужденных от наказания за производство БАД, содержащих не заявленные при госрегистрации фармсубстанции, в связи с истечением срока давности. Гособвинитель в своем представлении указал, что необоснованное принятие судом решения о снятии ареста на имущество осужденных приводит к невозможности исполнения приговора в части штрафа, а также гражданского иска о взыскании с Воробья суммы неуплаченных в бюджет Российской Федерации налогов на добавленную стоимость и на прибыль в сумме 107,5 млн руб. Он также настаивал на удовлетворении этого требования. Что касается пени, этот вопрос, по мнению гособвинителя, следует рассмотреть дополнительно в порядке гражданского судопроизводства. При этом апелляция указала, что суд первой инстанции недостаточно изучил возможность взыскания налоговой задолженности и необоснованно оставил без рассмотрения соответствующий иск прокурора. Эту ошибку предстоит исправить. Санкт-Петербургский городской суд распорядился сохранить арест, наложенный на имущество Воробья (земельный участок площадью 148 409 кв.м), а затем снятый Сестрорецким районным судом.

Фото: Юлия Куликова Екатерина Погонцева

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