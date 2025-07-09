Минздрав определил особенности категорирования объектов КИИ

Минздрав разработал проект постановления правительства, устанавливающий специальные правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в системе здравоохранения. Он затрагивает в том числе крупные фармкомпании оптового и розничного звена.

Минздрав разработал проект постановления правительства «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения». Документ проходит общественное обсуждение до 18 июля.

Проектом постановления утверждаются отраслевые особенности категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения, которые определяют:

правила установления соответствия объекта критической информационной инфраструктуры критериям значимости и показателям их значений с целью присвоения ему одной из категорий значимости в сфере здравоохранения;

признаки значимости объектов критической информационной инфраструктуры, соответствующие критериям значимости и показателям их значений;

правила расчета значений показателей критериев значимости с учетом особенностей функционирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения.

К таким субъектам КИИ относятся фармдистрибьюторы и аптечные организации с выручкой более 5 млрд руб. и численностью более 250 сотрудников. Категорированием объектов в пределах организации должна будет постоянно действующая комиссия по категорированию.

Федеральный закон № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (Закон о КИИ) вступил в силу в 2018 году. Это закон о противодействии компьютерным атакам и инцидентам на внутренние и внешние ПО организаций, писал «ФВ». В апреле этого года был подписан Федеральный закон № 58-ФЗ от 07.04.2025 «О внесении изменений в Федеральный закон о КИИ». Из него, например, исключили индивидуальных предпринимателей. Закон наделяет правительство рядом полномочий, в том числе по установлению перечней типовых отраслевых объектов КИИ, отраслевых особенностей их категорирования, требований к используемым на значимых объектах КИИ программно-аппаратным средствам. В начале июня ФСТЭК представила для общественного обсуждения перечень типовых объектов КИИ, в который вошли программные продукты в сфере здравоохранения.

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