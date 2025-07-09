Олег Фельдман: мы строим своего потребителя, а не потребитель строит нас

В своей маркетинговой коммуникации участники рынка зачастую сфокусированы на том, чтобы убедить врача назначить один дженерик, а не другой, но не на подходах к выбору терапии в целом. Инициатива в информационном поле исходит от поставщиков информационных услуг, а не от врачей и фармацевтов. Считается, что маркетологи прекрасно знают, что нужно их аудитории. Об этом говорилось на ежегодном «круглом столе» компании «Ипсос Комкон», который прошел совместно с РАФМ. Тема дискуссии «Эволюция коммуникационных каналов с врачебной и аптечной аудиториями».
Кто кого строит
Сегодня во многом инициатива на нашем рынке исходит от провайдеров информационных услуг, а не от их потребителей, сказал сопредседатель подразделения Healthcare компании «Ипсос Комкон», сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман, открывая «круглый стол».
«Мое мнение: те, на кого направлена информация (в большей степени врачи, в меньшей степени провизоры и фармацевты), не являются инициаторами формирования неких стандартов получения информации, — пояснил эксперт. — Мы в большей степени сфокусированы на том, чтобы убедить, почему нужно назначать этот дженерик, а не другой, в рамках одного МНН, а не на подходах к выбору терапии. Мы строим своего потребителя, а не потребитель строит нас».
На других товарных рынках востребованы исследования категории user’s experience (UX-исследования, в центре внимания которых поведение, потребности и мотивация пользователей), сказал Фельдман. У «Ипсос Комкон» много таких заказов.
«Фармотрасль отличается тем, что тут все как бы знают, что нужно давать аудитории. Уровень UX-исследований критически низкий», — констатировал эксперт.
В начале деятельности компании Фельдман столкнулся с тем, что цифры, которые давал «Ипсос», например, по активности полевых сил, не соответствовали внутренним представлениям, имевшимся в фармкомпании.
«Ты говоришь: у вас охват 80%, а тебе отвечают: «А наша CRM показывает 100%», — привел пример Фельдман.
Чего хотят врачи и фармработники
Какому количеству врачей действительно нужна та информация, которую им несут фармкомпании, что мотивирует медработников получать новые знания? Ответы на эти вопросы в своем докладе дала менеджер по маркетинговым исследованиям «Акрихин» Мария Селифанова.
«Фокус-группа с врачами, которую мы провели, выявила следующие глубинные мотивации. В первую очередь, это «Я хороший врач. Я могу хорошо и эффективно помогать». Вторая — «Я могу эффективно аргументировать свою позицию в споре с пациентами, которые сейчас очень продвинутые и начитанные». Или, как сказал один из участников группы, «мне будет стыдно, если пациент придет и скажет, что он лечился тем-то и тем-то, а я этого не знаю». Именно в Москве врачи отмечали как стимул повышенную конкурентоспособность. Также это дает им чувство принадлежности комьюнити и некую разгрузку, потому что в специализированных группах публикуют мемы, викторины, но все по профессиональной тематике».
Год назад эксперты РАФМ среди ведущих трендов ТOP5 трендов фарммаркетинга-2024 называли геймификацию и персонализацию контента, ранее писал «ФВ».
Как показало исследование «Ипсос», среди педиатров и терапевтов практически каждый пятый позитивно относится к использованию медицинскими представителями игровых, развлекательных элементов в материалах, тогда как среди психиатров и урологов — лишь 16%. Количество врачей, которые согласились с тем, что большое число игровых и развлекательных элементов мешает восприятию информации или снижают доверие к ней, вместе с тем невелико, подчеркнул Фельдман. Можно сделать вывод: геймификация не является барьером, отношение к ней достаточно сдержанное, сообщил эксперт.
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