«Нижфарм» запустил новую упаковочную линию за 158 млн рублей

Первым препаратом, который в компании стали упаковывать на запущенной линии, стала мазь для наружного применения Левомеколь (диоксометилтетрагидропиримидин+хлорамфеникол) – один из наиболее востребованных препаратов в портфеле «Нижфарма». В компании рассказали, что в 2024 году было реализовано более 15 млн упаковок мази.

«Нижфарм» в целом специализируется на выпуске мягких лекарственных форм. По данным ГРЛС, производитель владеет регудостоверениями на 10 мазей для наружного применения, 6 кремов для наружного применения, 25 суппозиториев (свечи).

С 2004 до 2023 года «Нижфарм» входил в немецкий холдинг Stada, однако позднее предприятие было выделено в отдельную компанию. В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций юрлица, принадлежащих НИДДА ЛИНКС С.А.Р.Л. (Люксембург), во временное управление ООО «Фармирус».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фармирус» зарегистрировано в конце 2020 года в Москве. С 2024 года 100% долей компании принадлежат Анне Залогиной. Выручка юрлица в прошлом году составила 1,1 млрд рублей. По данным сайта компании, «Фармирус» занимается дистрибуцией лекарств и медизделий. Как писало издание РБК со ссылкой на неназванные источники, ранее Зологина работала в компании «Р-Фарм».

Позднее, 8 апреля 2025 года, в «Нижфарме» произошла смена гендиректора. С ноября 2023 года предприятием руководила Оксана Позднякова, теперь этот пост занимает Дмитрий Исаченко. Пресс-центр «Нижфарма» 10 апреля 2025 года опубликовал сообщение, в котором указано, что Оксана Позднякова продолжит работать в компании в качестве «генерального менеджера» предприятия. На этой должности она будет осуществлять операционное управление бизнесом, а также «отвечать за обеспечение бесперебойного производства и поставок лекарственных средств».