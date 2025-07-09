«Биннофарм Групп» объявил об успешном размещении третьего выпуска облигаций

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» разместила третий выпуск облигаций в 2025 году. Его объем составил 2 млрд рублей при максимальной ставке купона на уровне 19,5%, с ежемесячной выплатой. Как сообщили GxP News в пресс-службе производителя, привлеченные средства станут частью инвестиций в крупные проекты, в том числе в производство препаратов на основе моноклональных антител, а также в строительство крупного фармацевтического склада на Урале.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-06 кредитный рейтинг на уровне ruA (EXP), что демонстрирует стабильное финансовое положение компании и высокую степень надежности в исполнении обязательств перед инвесторами.

В «Биннофарм Групп» отметили, что выпуск осуществили в «клубном» формате. Это свидетельствует о высоком интересе институциональных инвесторов к бумагам компании. Условия выпуска облигаций были скорректированы с учетом текущего состояния рынка и интереса инвесторов.

«Уникальность этого размещения состоит в том, что „Биннофарм Групп” удалось в максимально короткие сроки осуществить клубное размещение со ставкой ниже текущих рыночных уровней для облигаций с аналогичным кредитным рейтингом», — заявил финансовый директор фармкомпании Хафиз Гафуров.

В пресс-службе производителя добавили, что во втором полугодии «Биннофарм Групп» продолжит оптимизацию кредитного портфеля на основании наиболее эффективных финансовых инструментов.

В феврале «Биннофарм Групп» разместила биржевые облигации на сумму 4 млрд рублей. Ставка купона по облигациям составила 25,5%, что ниже первоначального ориентира в 26,5%. Выпуск имеет срок обращения 3 года с офертой через 1,5 года и ежемесячными выплатами купонов. В марте производитель объявил об успешном размещении второго выпуска облигаций в текущем году. Его объем составил 6 млрд рублей, что подтверждает высокий уровень доверия со стороны инвесторов к компании.

gxpnews