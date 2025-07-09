Обзор аптечных продаж минеральных добавок в январе — апреле 2025 года

Минералы нередко назначаются пациентам для восполнения дефицита макро- и микроэлементов в организме, в том числе в комплексной терапии целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и прочих систем, при определенных состояниях: беременности, периоде усиленного роста, пожилом возрасте, стрессе и т. д.
Минеральные добавки входят в топ-50 ATC2-групп лекарственных препаратов по числу реализованных упаковок в аптечном сегменте. Эта группа включает в себя препараты, в составе которых содержатся калий (K), магний (Mg), кальций (Ca), цинк (Zn), в том числе в комбинации с витаминами группы B и D3. Основной объем занимают препараты в пероральных формах выпуска, это в первую очередь различные виды таблеток. Как и при приеме витаминов, использование минеральных добавок должно осуществляться под наблюдением специалиста, учитывая индивидуальные потребности каждого пациента, хотя большинство добавок и отпускаются в аптеках свободно.
В январе — апреле 2025 года емкость группы минеральных добавок составила около 4,2 млрд рублей, или 9,5 млн упаковок, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. В онлайн-сегменте группа демонстрирует более высокую динамику продаж к аналогичным показателям прошлого года: на 19% в рублях и на 11% в упаковках. Отсюда растет и доля ecom в общем объеме группы, которая в начале 2025 года уже стала составлять 16% стоимостного и 13% натурального объема. При этом в онлайне выше средневзвешенная стоимость одной упаковки минеральной добавки: 558 против 435 рублей.
Динамика объема продаж минеральных добавок
В конкурентную группу вошли лекарственные препараты ATC-группы [A12] «Минеральные добавки».
На аптечном рынке в начале 2025 года были представлены минеральные добавки, зарегистрированные как лекарственные препараты, от 38 производителей, большинство из которых отечественные (их доля составляет 64,5% в упаковках).
Первая строчка в группе по числу проданных упаковок остается у иностранного производителя — венгерской компании Gedeon Richter (доля 19,3%). В портфеле у производителя всего один бренд — препарат калия и магния «Панангин». На рынке «Панангин» представлен в двух лекарственных формах — в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, и в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий (всего четыре SKU).
Первое место среди отечественных производителей и второе место среди всех производителей минеральных добавок в упаковках занимает компания «ПФК Обновление» (Renewal) с долей 13,6%. Ассортимент у российской компании шире и включает в себя три бренда (11 ассортиментных единиц): препарат калия и магния «Аспаркам», регулятор кальциево-фосфорного обмена «Кальция глюконат Реневал» и препарат цинка «Цинк Реневал» в таблетках.
Замыкает тройку лидеров еще одна российская компания — «Отисифарм» — с долей 11,3% от натурального объема группы. Товарная линейка насчитывает 17 позиций минеральных добавок под тремя брендами. Речь идет о препарате магния «Магнелис» и регуляторах кальциево-фосфорного обмена — кальции D3 от «Компливит» и «Юнивит».
Топ-10 производителей минеральных добавок по натуральному объему, январь — апрель 2025 г.
|Рейтинг
|Все производители
|Отечественные компании
|Производитель
|Объем продаж, тыс. упак.
|Производитель
|Объем продаж, тыс. упак.
|1
|Gedeon Richter
|1841
|«ПФК Обновление» (Renewal)
|1302
|2
|«ПФК Обновление» (Renewal)
|1302
|«Отисифарм»
|1082
|3
|«Отисифарм»
|1082
|«Нижфарм»
|771
|4
|«Нижфарм»
|771
|«Фармстандарт»
|763
|5
|«Фармстандарт»
|763
|«Авексима»
|639
|6
|Woerwag Pharma
|708
|«Фармапол-Волга»
|422
|7
|«Авексима»
|639
|«Уралбиофарм»
|341
|8
|Bayer
|544
|«Татхимфармпрепараты»
|172
|9
|«Фармапол-Волга»
|422
|«Озон Фармацевтика»
|168
|10
|«Уралбиофарм»
|341
|«Гротекс»
|125
|Источник: DSM Group
В онлайн-сегменте наблюдается несколько другое распределение лидерских позиций между ключевыми компаниями. Gedeon Richter также возглавляет рейтинг по упаковкам. У «ПФК Обновление» пятое место среди всех производителей и третье среди отечественных, у «Отисифарма» — второе и первое место соответственно. В онлайне компании Woerwag Pharma и «Нижфарм» заняли более высокие позиции, чем по группе в целом.
Топ-5 производителей минеральных добавок в онлайн-сегменте по натуральному объему, январь — апрель 2025 г.
|Рейтинг
|Все производители
|Отечественные компании
|Производитель
|Объем продаж, тыс. упак.
|Производитель
|Объем продаж, тыс. упак.
|1
|Gedeon Richter
|206
|«Отисифарм»
|199
|2
|«Отисифарм»
|199
|«Нижфарм»
|114
|3
|Woerwag Pharma
|117
|«ПФК Обновление» (Renewal)
|104
|4
|«Нижфарм»
|114
|«Фармстандарт»
|103
|5
|«ПФК Обновление» (Renewal)
|104
|«Уралбиофарм»
|48
|Источник: DSM Group