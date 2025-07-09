Обзор аптечных продаж минеральных добавок в январе — апреле 2025 года

Минералы нередко назначаются пациентам для восполнения дефицита макро- и микроэлементов в организме, в том числе в комплексной терапии целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и прочих систем, при определенных состояниях: беременности, периоде усиленного роста, пожилом возрасте, стрессе и т. д.

Минеральные добавки входят в топ-50 ATC2-групп лекарственных препаратов по числу реализованных упаковок в аптечном сегменте. Эта группа включает в себя препараты, в составе которых содержатся калий (K), магний (Mg), кальций (Ca), цинк (Zn), в том числе в комбинации с витаминами группы B и D3. Основной объем занимают препараты в пероральных формах выпуска, это в первую очередь различные виды таблеток. Как и при приеме витаминов, использование минеральных добавок должно осуществляться под наблюдением специалиста, учитывая индивидуальные потребности каждого пациента, хотя большинство добавок и отпускаются в аптеках свободно.

В январе — апреле 2025 года емкость группы минеральных добавок составила около 4,2 млрд рублей, или 9,5 млн упаковок, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. В онлайн-сегменте группа демонстрирует более высокую динамику продаж к аналогичным показателям прошлого года: на 19% в рублях и на 11% в упаковках. Отсюда растет и доля ecom в общем объеме группы, которая в начале 2025 года уже стала составлять 16% стоимостного и 13% натурального объема. При этом в онлайне выше средневзвешенная стоимость одной упаковки минеральной добавки: 558 против 435 рублей.

Динамика объема продаж минеральных добавок

В конкурентную группу вошли лекарственные препараты ATC-группы [A12] «Минеральные добавки».

На аптечном рынке в начале 2025 года были представлены минеральные добавки, зарегистрированные как лекарственные препараты, от 38 производителей, большинство из которых отечественные (их доля составляет 64,5% в упаковках).

Первая строчка в группе по числу проданных упаковок остается у иностранного производителя — венгерской компании Gedeon Richter (доля 19,3%). В портфеле у производителя всего один бренд — препарат калия и магния «Панангин». На рынке «Панангин» представлен в двух лекарственных формах — в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, и в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий (всего четыре SKU).

Первое место среди отечественных производителей и второе место среди всех производителей минеральных добавок в упаковках занимает компания «ПФК Обновление» (Renewal) с долей 13,6%. Ассортимент у российской компании шире и включает в себя три бренда (11 ассортиментных единиц): препарат калия и магния «Аспаркам», регулятор кальциево-фосфорного обмена «Кальция глюконат Реневал» и препарат цинка «Цинк Реневал» в таблетках.

Замыкает тройку лидеров еще одна российская компания — «Отисифарм» — с долей 11,3% от натурального объема группы. Товарная линейка насчитывает 17 позиций минеральных добавок под тремя брендами. Речь идет о препарате магния «Магнелис» и регуляторах кальциево-фосфорного обмена — кальции D3 от «Компливит» и «Юнивит».

Топ-10 производителей минеральных добавок по натуральному объему, январь — апрель 2025 г.

Рейтинг Все производители Отечественные компании Производитель Объем продаж, тыс. упак. Производитель Объем продаж, тыс. упак. 1 Gedeon Richter 1841 «ПФК Обновление» (Renewal) 1302 2 «ПФК Обновление» (Renewal) 1302 «Отисифарм» 1082 3 «Отисифарм» 1082 «Нижфарм» 771 4 «Нижфарм» 771 «Фармстандарт» 763 5 «Фармстандарт» 763 «Авексима» 639 6 Woerwag Pharma 708 «Фармапол-Волга» 422 7 «Авексима» 639 «Уралбиофарм» 341 8 Bayer 544 «Татхимфармпрепараты» 172 9 «Фармапол-Волга» 422 «Озон Фармацевтика» 168 10 «Уралбиофарм» 341 «Гротекс» 125 Источник: DSM Group

В онлайн-сегменте наблюдается несколько другое распределение лидерских позиций между ключевыми компаниями. Gedeon Richter также возглавляет рейтинг по упаковкам. У «ПФК Обновление» пятое место среди всех производителей и третье среди отечественных, у «Отисифарма» — второе и первое место соответственно. В онлайне компании Woerwag Pharma и «Нижфарм» заняли более высокие позиции, чем по группе в целом.

Топ-5 производителей минеральных добавок в онлайн-сегменте по натуральному объему, январь — апрель 2025 г.

Рейтинг Все производители Отечественные компании Производитель Объем продаж, тыс. упак. Производитель Объем продаж, тыс. упак. 1 Gedeon Richter 206 «Отисифарм» 199 2 «Отисифарм» 199 «Нижфарм» 114 3 Woerwag Pharma 117 «ПФК Обновление» (Renewal) 104 4 «Нижфарм» 114 «Фармстандарт» 103 5 «ПФК Обновление» (Renewal) 104 «Уралбиофарм» 48 Источник: DSM Group

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