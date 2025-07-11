Общественный совет при Росздравнадзоре предложил продлить эксперимент по маркировке медизделий

Эксперимент по прослеживаемости ряда медицинских изделий должен быть закончен 31 августа текущего года, однако Общественный совет при Росздравнадзоре выступил за продление пилотного проекта. Промежуточные итоги показали, что упаковочные материалы, печатное и считывающее оборудование и расходные материалы к нему не соответствуют требованиям маркировки.

Ход эксперимента по маркировке шприцев, пробирок, салфеток, инфузионных систем должен быть закончен 31 августа. Однако выяснилось, что упаковочные материалы, печатное и считывающее оборудование и расходные материалы к нему по своим техническим характеристикам в большинстве случаев не соответствуют требованиям маркировки. Они не гарантируют считываемость кода в течение требуемого законодательством пятилетнего срока. Об этом сообщили участники совещания по подведению промежуточных итогов эксперимента, сообщили в Общественном совете при Росздравнадзоре.

«Вопросы у производителей и импортеров вызывают ситуации, когда медицинские изделия агрегированы групповой упаковкой, а разработка ЦРПТ соответствующего функционала требует дополнительных временных затрат. Наравне с этим отмечается рассинхронизация между данными и понятийным аппаратом систем GS1 Russia и «Национальный каталог товаров», — говорится в сообщении.

Участники обсуждения сошлись во мнении о необходимости продления сроков эксперимента до достижения необходимого уровня технической и организационной готовности всеми участниками процесса.

«Рабочая группа по фармацевтике действует более 6 лет и показала свою эффективность при решении возникающих вопросов технического, юридического и межведомственного характера. Этот опыт полезно применить и для медицинских изделий. Участники группы должны сосредоточиться на решении конкретных проблем, не бояться предлагать нестандартные решения. Такая группа — это и востребованная площадка обмена опытом производителей — участников эксперимента», — отметил председатель Общественного совета Виктор Дмитриев.

В марте 2024 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке презервативов, шприцев, масок, филлеров, аппаратов ИВЛ и инфузионных систем. Оператором пилотного проекта выступил ЦРПТ.

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