«Биннофарм Групп» с помощью облигаций привлекла 2 млрд рублей

«Биннофарм Групп» разместила третий выпуск облигаций в 2025 году. Компания привлекла 2 млрд руб. Производитель планирует направить деньги на инвестиции в запуск производства моноклональных антител, строительство фармацевтического склада на Урале.

«Биннофарм Групп» разместила облигации на 2 млрд руб., максимальная ставка купона составила 19,5%, по облигациям предусмотрена ежемесячная выплата, сообщили в пресс-службе компании. Это третье размещение в текущем году. В феврале компания привлекла 4 млрд руб., в марте – 6 млрд руб.

В феврале 2025 года ставка составила 25,5%, в марте – 23,5%. Срок обращения всех выпусков облигаций — три года.

По словам финансового директора «Биннофарм Групп» Хафиза Гафурова, уникальность последнего размещения в том, что компании удалось в максимально короткие сроки осуществить клубное размещение со ставкой ниже текущих рыночных уровней для облигаций с аналогичным кредитным рейтингом.