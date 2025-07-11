Препарат от кашля показал эффективность при болезни Паркинсона на II фазе КИ

Побочные эффекты были только легкими и умеренными. В основном отмечены желудочно-кишечные расстройства — в 15% случаев. Несколько человек из-за этого покинули исследование.

Особый интерес представили носители гена GBA1, увеличивающего риск развития болезни Паркинсона. Прием амброксола улучшил их когнитивные функции, хотя выборка была небольшой — шесть человек.

Этот медикамент используется в Европе с 1979 года для разжижения мокроты. Муколитик доступен в форме сиропов и таблеток. При этом он не одобрен в США, Канаде и Австралии.

Известно, что амброксол способен проникать через гематоэнцефалический барьер и повышать активность глюкоцереброзидазы (GCase) — фермента, который помогает очищать мозг от белковых скоплений, таких как тельца Леви, вызывающих симптомы деменции. В рассмотренной работе уровень GCase вырос на 50% после приема препарата.

Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное заболевание, диагностированное у примерно 10 млн человек в мире. Из них 30–40% имеют деменцию.

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Владимир Заболотских

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