Экс-главе иркутского Минздрава отказали в смягчении приговора

Суд в Иркутске не стал смягчать наказание экс-главе регионального Минздрава Наталии Ледяевой. В 2022 году ее приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима за хищение 90 млн руб. при закупках СИЗ. Она останется в колонии.

Куйбышевский районный суд Иркутска не удовлетворил ходатайство защиты бывшего министра здравоохранения области Наталии Ледяевой о замене неотбытой части наказания в исправительной колонии общего режима на более мягкое решение. Она продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В 2022 году Ледяеву приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве и хищении 90 млн руб. при закупках средств индивидуальной защиты (СИЗ). Всего по делу проходили шесть человек, включая сына министра Илью Белоусова, которых обвиняли в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных медизделий (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Они заключили муниципальные контракты с медицинскими учреждениями и региональным министерством здравоохранения, после чего поставляли медизделия, не прошедшие госрегистрацию, у них была фиктивная информация о характеристиках и производителе. Суд также удовлетворил иски о взыскании с осужденных, включая Ледяеву, более 45 млн руб. в счет возмещения ущерба.

В начале июля МВД России совместно с региональными управлениями полиции и Росгвардией пресекли масштабную схему сбыта хозяйственных перчаток под видом медицинских хирургических изделий. Поддельную продукцию поставляли в больницы Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской и Новосибирской областей, а также других регионов.

Подозреваемые оформили регистрационное удостоверение на медизделия от имени аффилированной компании, а затем организовали фиктивное производство в Бурятии. На деле вместо производства происходила перепаковка хозяйственных перчаток, закупленных в странах Юго-Восточной Азии.

Сумма контрактов, заключенных через подконтрольные юрлица и ИП, составила более 1,2 млрд руб. При обысках правоохранители изъяли более 2,6 тыс. упаковок «медицинских» перчаток, 800 тыс. единиц упаковки, документы, технику и другие улики. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств (ч.4 ст.159 и 238.1 УК РФ).

Фото: прокуратура Иркутской области

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