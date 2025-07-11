MSD за $10 млрд купит разработчика терапии ХОБЛ Verona Pharma

Сделка была единогласно одобрена советами директоров MSD и Verona Pharma и должна быть осуществлена ​​по схеме урегулирования в соответствии с законодательством Великобритании. Закрытие сделки запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Несколько зарубежных источников сообщают, что MSD выплатит по $107 за каждую американскую депозитарную акцию Verona Pharm. Такая стоимость на 23% превышает цену этих бумаг на момент закрытия торгов 8 июля.

MSD пополнит свой портфель главной разработкой Verona – первым в своем классе двойным ингибитором PDE3 и PDE4 Ohtuvayre (энсифентрин) для терапии ХОБЛ, диагностированной у 16 млн американцев. FDA одобрило препарат в июне 2024 года. На него пришлось более 96% выручки Verona за первый квартал, составившей около $76 млн. Ohtuvayre также проходит клинические исследования в качестве средства для лечения бронхоэктатической болезни, не связанной с муковисцидозом.

В июне 2025 года MSD поделилась положительными результатами поздних стадий КИ перорального ингибитора PCSK9 enlicitide decanoate. Препарат тестируется в качестве терапии взрослых с гиперлипидемией, причем точные цифры снижения уровня липопротеинов низкой плотности в релизе компании не указаны. Акции Merck & Co выросли на 1,6% после объявления основных результатов исследований.

Аналитик BMO Capital Markets Эван Сейгерман заявил, что препарат MSD потенциально предоставляет «многомиллиардные возможности», которые расширят рынок PCSK9 за пределы существующих инъекционных методов лечения. Как отмечает Reuters, компания «ищет» следующий блокбастер для своего портфеля, так как препарат Китруда потеряет патентную защиту к 2028 году.