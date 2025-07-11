РААС в ноябре 2025 года проведет в Москве III съезд

III съезд Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) «Партнерство. Профессионализм. Ответственность» состоится 20 ноября 2025 года в Lotte Hotel Moscow. Организаторы обещают, что мероприятие станет обновленной площадкой для конструктивного диалога отраслевых операторов.
На съезде соберутся представители аптечных сетей, фармпроизводителей и дистрибьюторов, ведущих вузов и образовательных центров, регуляторов, IT-компаний.
«Такой формат не просто отраслевая конференция, а живая точка сборки идей, практик и решений, которые важны для всех участников фармацевтического рынка, – отметили в РААС. – Сегодня отрасль меняется быстрее, чем успевает меняться система взаимодействия между ключевыми игроками, поэтому мы перезапускаем формат съезда и делаем акцент на открытости, партнерстве и совместной ответственности за развитие отрасли».
РААС приглашает к честному разговору всех, кто разделяет ценности ассоциации:
• забота о здоровье и безопасности пациентов;
• этичное ведение бизнеса;
• профессионализм без формальностей;
• социальная и кадровая устойчивость;
• готовность выстраивать конструктивный диалог с государством.
Основные темы III съезда РААС:
«Точка сборки отрасли: можно ли синхронизировать цели аптек, производителей и вузов»;
«Фармацевтический триалог: как готовить людей для будущего, которое еще не просматривается»;
«Невидимая экономика фармы: как аптечные сети и производители делят потребителя»;
«От кампусa до кассы: где и как рождается мотивация фармацевта»;
«Аптечная карта России: что делать с перекосами доступности, качества и кадров»;
«Данные как лекарство: как использовать Big Data и ИИ для разработки, продвижения и персонализации фармотрасли».
«III съезд РААС – это не внутреннее мероприятие ассоциации, а открытая площадка для равного диалога и новых форматов сотрудничества. Мы уверены, что только через объединение усилий бизнеса, образования и государства можно найти баланс между интересами всех участников рынка и сделать вклад в устойчивое развитие отрасли», – резюмировали организаторы.
Подробности о III съезде РААС, условия участия, регистрация и другие детали – на сайте мероприятия: https://conf-raas.ru/.
Источник: Телеграм-канал «Провизионеры»
Фото: РААС