РААС в ноябре 2025 года проведет в Москве III съезд

На съезде соберутся представители аптечных сетей, фармпроизводителей и дистрибьюторов, ведущих вузов и образовательных центров, регуляторов, IT-компаний.

«Такой формат не просто отраслевая конференция, а живая точка сборки идей, практик и решений, которые важны для всех участников фармацевтического рынка, – отметили в РААС. – Сегодня отрасль меняется быстрее, чем успевает меняться система взаимодействия между ключевыми игроками, поэтому мы перезапускаем формат съезда и делаем акцент на открытости, партнерстве и совместной ответственности за развитие отрасли».

РААС приглашает к честному разговору всех, кто разделяет ценности ассоциации:

• забота о здоровье и безопасности пациентов;

• этичное ведение бизнеса;

• профессионализм без формальностей;

• социальная и кадровая устойчивость;

• готовность выстраивать конструктивный диалог с государством.

Основные темы III съезда РААС:

«Точка сборки отрасли: можно ли синхронизировать цели аптек, производителей и вузов»;

«Фармацевтический триалог: как готовить людей для будущего, которое еще не просматривается»;

«Невидимая экономика фармы: как аптечные сети и производители делят потребителя»;

«От кампусa до кассы: где и как рождается мотивация фармацевта»;

«Аптечная карта России: что делать с перекосами доступности, качества и кадров»;

«Данные как лекарство: как использовать Big Data и ИИ для разработки, продвижения и персонализации фармотрасли».

«III съезд РААС – это не внутреннее мероприятие ассоциации, а открытая площадка для равного диалога и новых форматов сотрудничества. Мы уверены, что только через объединение усилий бизнеса, образования и государства можно найти баланс между интересами всех участников рынка и сделать вклад в устойчивое развитие отрасли», – резюмировали организаторы.

Подробности о III съезде РААС, условия участия, регистрация и другие детали – на сайте мероприятия: https://conf-raas.ru/.