В Салавате стартовало строительство завода по выпуску суперабсорбентов за 20 млрд рублей

В республиканском правительстве подчеркнули, что запуск нового технологического комплекса позволит компании занять свободную рыночную нишу и стать единственным производителем такой продукции на территории СНГ и Восточной Европы.

Мощность производства составит 45 тысяч тонн полимеров в год. Сырьем для САП станет ледяная акриловая кислота высокой степени очистки, которую производят на площадке «Газпром нефтехим Салават» с 2017 года. Открытие завода по созданию САП станет «логичным продолжением создания современной производственной цепочки компании».

О возможном строительстве завода по производству суперабсорбирующих полимеров начали говорить в 2021 году. Тогда стоимость организации такого предприятия оценили в 11 млрд рублей. Отмечалось, что реализация импортозамещающего проекта позволит компании на 60–70% покрыть потребности в суперабсорбентах на территории России. Изначально планировалось запустить завод в 2025 году, но из-за долгого обсуждения проекта сроки сдвинули.

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в марте 2025 года выдало положительное заключение на проект.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Газпром нефтехим Салават» зарегистрировано в 1993 году в Салавате Республики Башкортостан. Юрлицо принадлежит ООО «Газпром Переработка». В 2024 году выручка компании составила 302,8 млрд рублей при чистой прибыли 4,4 млрд.

В ноябре 2023 года САП вошли в перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Всего в список попали 69 позиций, включая технологии производства линейных и протонных ускорителей для терапии онкозаболеваний, имплантируемых медизделий для интервенционной и эндоваскулярной хирургии, эндоскопических, офтальмологических комплексов, наркозно-дыхательных аппаратов, портативных анализаторов и NGS-секвенаторов.