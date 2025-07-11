В ЦРПТ заявили о шестикратном росте продаж препаратов для похудения

Продажи средств для снижения веса в России в I квартале 2025 года увеличились в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении наблюдается рост в 5,5 раз, до 5 млрд рублей. За три месяца отечественные фармпредприятия выпустили 2,4 млн упаковок препаратов для похудения, что в 10 раз больше, чем год назад. Такие данные представили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе системы маркировки «Честный знак». Аналитики системы проанализировали спрос на препараты для похудения на основе семаглутида и тирзепатида.

Согласно их данным, по сравнению с IV кварталом 2024 года спрос на такие препараты вырос на 30% в натуральном и на 28% в денежном выражении. В ЦРПТ добавили, что российские производители полностью обеспечивают внутренний спрос, а цены на местные препараты значительно ниже мировых.

Ключевым фактором роста стало появление первого российского препарата на основе тирзепатида в январе 2025 года. Как пояснили в компании «Промомед ДМ», его производство стало возможным благодаря механизму принудительного лицензирования, который позволил отечественным производителям выпускать аналоги западных препаратов без согласия патентообладателей.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка. Его потенциал также подтверждают социологические данные. Согласно исследованию Федерации фармацевтических работников, опубликованному ранее,: 80% россиян пытались снизить вес в последние 2 года, 13,3% использовали препараты по назначению врача, еще 30% рассматривают такую возможность. При этом 57% пациентов комбинировали медикаментозную терапию с диетой.

На полях Петербургского международного экономического форума директор российской фармкомпании «Герофарм» Петр Родионов заявил, что от избыточного веса, который негативно сказывается на продолжительности и качестве жизни, страдают 30 млн россиян.

Он также предложил объявить 2026-й Годом борьбы с ожирением, признать проблему социально значимым заболеванием, а также сформировать национальную стратегию и повысить общественное внимание. По его словам, для достижения устойчивых результатов необходим системный, комплексный и межведомственный подход.

gxpnews