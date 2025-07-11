«Дочка» Alphabet готовится испытать на людях разработанные ИИ лекарства

Компания по разработке лекарств на основе искусственного интеллекта (ИИ) Isomorphic Labs (принадлежит Alphabet – материнская компания Google) готовится приступить к клиническим испытаниям лекарств на людях, созданных с помощью ИИ. Как заявил президент компании Колин Мёрдок в интервью Fortune, в лондонском офисе уже ведется разработка противоопухолевых препаратов с активным использованием технологий. Сейчас Isomorphic Labs активно наращивает штат сотрудников в рамках подготовки к этому этапу.

Компания использует технологию AlphaFold на базе ИИ, разработанную Google DeepMind. Она способна предсказывать пространственную структуру белков и их взаимодействие с другими молекулами, что особенно перспективно для создания препаратов в онкологии и иммунологии.

Версия AlphaFold 3, представленная в 2024 году, позволила также моделировать сложные биологические процессы, включая взаимодействия белков с ДНК, РНК и малыми молекулами. Это дает Isomorphic Labs уникальное преимущество в поиске новых соединений. Однако, как и во всей фармаиндустрии, успех не гарантирован.

Мёрдок добавил, что фармкомпании сегодня тратят миллионы долларов на вывод одного препарата на рынок. При этом вероятность успеха после начала клинических испытаний не превышает 10%. Он уверен, что применение ИИ-технологий позволит радикально улучшить эти показатели.

По его словам, Isomorphic Labs стремится не только ускорить и удешевить разработку лекарств, а также добиться практически 100%-ной уверенности в их эффективности еще до начала испытаний на людях. В долгосрочной перспективе компания планирует создать систему, которая по принципу «нажатия кнопки» сможет генерировать проекты лекарств для лечения любых заболеваний, используя передовые инструменты ИИ.

Alphabet создала Isomorphic Labs в 2021 году, выделив ее из ИИ-стартапа Google DeepMind (ранее DeepMind Technologies, был приобретен корпорацией в 2014-м). Ее возглавил Демис Хассабис, который также занимает должность гендиректора DeepMind. Компания разработала, в частности, ИИ-платформу AlphaFold, способную за считаные минуты точно предсказывать структуру белка, что является важным этапом разработки лекарств.

В апреле 2025 года Isomorphic Labs впервые привлекла внешнее финансирование. Раунд на $600 млн возглавил фонд Thrive Capital, в нем также поучаствовала сама Alphabet через венчурное подразделение GV (ранее – Google Ventures). Оценка Isomorphic и другие детали сделки не раскрывались. Известно, что привлеченные средства Isomorphic Labs собиралась направить на исследования и разработки, а также расширение своей команды.

В 2024 году Isomorphic Labs объявила также о заключении партнерских соглашений с ведущими фармацевтическими компаниями Novartis и Eli Lilly. Тогда сообщалось, что это партнерство может принести «дочке» Alphabet $3 млрд, без учета роялти от потенциальных будущих продаж лекарств.

gxpnews