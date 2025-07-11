Baxter International сменил CEO после многолетней реструктуризации

После ухода на пенсию бывшего руководителя Baxter International Жозе Алмейды в начале этого года компания объявила о назначении нового генерального директора. Американскую транснациональную компанию в сфере медицинских технологий возглавит Эндрю Хайдер. Он займет должности президента, главного исполнительного директора и станет членом совета директоров. Согласно заявлению Baxter International, к своим обязанностям он приступит не позднее 3 сентября. Алмейда, как ожидается, останется в компании в качестве консультанта до 31 октября.

«В последние годы Baxter International претерпела значительные изменения, переориентировав свою деятельность и укрепив позиции для будущего роста, — заявил Хайдер. — Я с нетерпением жду сотрудничества с советом директоров и работы вместе с талантливыми коллегами над ускорением инноваций, повышением эффективности и преобразованием системы оказания медицинских услуг».

Baxter International, которую вскоре возглавит Хайдер, стремится стать более эффективной после масштабной реструктуризации. Так, ранее компания продала подразделение Vantive, занимающееся лечением почек, компании The Carlyle Group за $3,8 млрд. В 2023 году она также отделила свой бизнес биофармацевтических решений, продав его частным инвестиционным компаниям Warburg Pincus и Advent International за $4,25 млрд.

Сейчас Хайдер занимает пост генерального директора канадской ATS Corporation, специализирующейся на решениях для автоматизации производства в различных отраслях, включая медико-биологические науки. Организация работает в широком спектре отраслей, причем крупнейшим из многих рынков сбыта является сфера естественных наук.

В Baxter International отметили, что за время работы Хайдера на посту генерального директора ATS Corporation, которая сотрудничает с международными производителями продуктов питания, напитков, транспортных, энергетических и потребительских товаров, компания почти удвоила свой скорректированный доход за пять финансовых лет, одновременно проводя реструктуризацию и оптимизацию бизнес-портфеля.

Сроки ухода руководителя из ATS пока не определены окончательно. Ожидается, что Хайдер покинет ATS Corporation до конца августа. Точная дата будет утверждена советом директоров компании.

До работы в ATS Corporation Хайдер занимал должности президента и генерального директора Taylor Made Group — производителя судового оборудования. Ранее он в течение 10 лет работал в компании в области науки и технологий Danaher, где занимал различные позиции, включая пост президента дочерней компании Veeder-Root.

gxpnews