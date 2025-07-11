В России зарегистрировали препарат для лечения синдрома Кушинга

Министерство здравоохранения РФ выдало в июне регистрационное удостоверение (РУ) на препарат «Истуриса» (осилодростат) от Recordati Rare Diseases (дочерняя компания итальянской фармкорпорации Recordati). Лекарство предназначено для лечения синдрома Кушинга — редкого нейроэндокринного заболевания, при котором надпочечники вырабатывают слишком много гормона кортизола. Согласно данным госреестра, на российском рынке нет других средств с таким действующим веществом.

Изначально осилодростат был разработан компанией Novartis. Однако в 2019 году, пока он еще находился на стадии разработки, Novartis продала права на него компании Recordati. В рамках той сделки Recordati также получила пасиреотид — препарат, который на тот момент уже был одобрен для применения.

Оба лекарства предназначены для лечения болезни Кушинга — редкого и тяжелого нейроэндокринного заболевания. Оно связано с гиперфункцией коры надпочечников и чаще всего развивается у людей в возрасте от 20 до 45 лет. При отсутствии лечения синдром Кушинга вызывает серьезные осложнения, угрожающие жизни человека: сердечную или легочную недостаточность, почечную гипертонию, частые переломы костей, миопатию и др.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ЛП «Истуриса» в 2020 году. Препарат также получил статус орфанного. Сообщалось, что лекарство стало первым одобренным FDA средством, которое действует путем ингибирования 11-бета-гидроксилазы, фермента, ответственного за заключительный этап биосинтеза кортизола в надпочечниках.

gxpnews